Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită

Andrei Nicolae Publicat: 1 septembrie 2025, 22:38

Comentarii
Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită

Mihai Stoica, în timpul unui antrenament / Sport Pictures

FCSB a remizat cu CFR Cluj în cadrul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care Elias Charalambous a menajat câțiva dintre titularii săi. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat motivul din spatele acestei situații și a declarat că echipa campioană se folosește de o aplicație specială.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din echipa celor de la FCSB au lipsit din primul 11 la meciul din Gruia următorii: Bîrligea, Crețu și Radunovic.

Mihai Stoica a vorbit despre tehnologia folosită la FCSB

FCSB nu a reușit să “spargă gheața” și să obțină a doua victorie din Liga 1, după ce a scos un rezultat de egalitate cu CFR Cluj. Veniți după returul cu Aberdeen care le-a asigurat calificarea în grupa unică Europa League, roș-albaștrii nu au intrat pe terenul din Gruia cu toți oamenii de bază din primul minut.

Unul dintre absenți a fost Daniel Bîrligea, care atunci când a intrat pe teren a jucat puțin, după care s-a accidentat, motiv pentru care va rata meciurile României din septembrie. Prezent în cadrul unei emisiuni, Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a explicat cum a ajuns clubul să menajeze câțiva jucători și ce fel de aplicație se folosește formația lui Elias Charalambous.

Spre deosebire de alte echipe, la FCSB folosim o aplicație specială care ne arată în timp real unde apar problemele la nivelul jucătorilor, fie că vorbim de încărcarea musculară sau de parametrii cardiaci.

Reclamă
Reclamă

De exemplu, Lixandru nu a putut juca, la fel cum Risto și Bîrligea nu au fost apți. Bîrligea s-a și accidentat, confirmând astfel avertismentele primite. Crețu, de asemenea, a avut probleme.

Aplicația ne arată zonele roșii, adică zonele de risc muscular sau cardiac, și ne bazăm pe aceste date pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a jucătorilor. Sezonul este extrem de dificil, avem meciuri la fiecare trei zile, iar sănătatea lor este o prioritate.

Nu luăm mereu aceste decizii, dar atunci când aplicația indică un risc major, nu ne permitem să ignorăm semnalele.

O familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curteO familie de români a rămas fără maşina de 35.000 de euro, în Grecia. Hoţii au furat-o din curte
Reclamă

Referitor la Bîrligea, el are în prezent o accidentare musculară. Dubla cu Aberdeen a fost crucială pentru noi, probabil cel mai important moment din acest sezon până acum. Bîrligea era singurul jucător pe postul său, fără un înlocuitor real. Da, îl avem pe Alibec, însă el încă nu este la un nivel optim din punct de vedere fizic.

Nu puteam risca să jucăm ambele meciuri cu Aberdeen fără Bîrligea. De fapt, era un risc inclusiv ca el să joace între cele două partide, și chiar și acum era prea obosit.

Să nu uităm că, pe vremea când era la CFR, rareori prindea mai mult de 65 de minute pe teren. La noi, a evoluat constant câte 90 de minute, la intervale de doar 3 zile între meciuri. Dar acum nu mai era în situația fizică de a face față acestui ritm.

În Europa, Thiam nu era eligibil. Puteam să-l folosim pe Miculescu în locul lui Bîrligea, dar asta ne-ar fi dezechilibrat în flancul drept.

Din fericire, accidentarea lui Bîrligea nu este gravă, este o leziune musculară, dar nu este aproape de tendon. Va merge mâine la Belgrad pentru investigații și tratament, iar sâmbătă se va întoarce. Va fi apt pentru meciul cu Csikszereda, însă va rata convocarea la echipa națională“, a spus Stoica, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Observator
Sfidare la primării, în plină criză: angajaţi trimişi la Miami pentru a învăţa să "combată sărăcia"
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
0:32 2 sept.
EXCLUSIVAlex Mitriţă, uimit de ce a găsit în China: “Chiar nu mă aşteptam”
0:11 2 sept.
Liviu Ciobotariu şi-a decis viitorul, după ce fanii i-au cerut demisia în urma înfrângerii cu Farul!
23:59
UPDATEMutări spectaculoase în ultima zi de mercato! S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League!
23:47
OFICIAL | S-a făcut cel mai mare transfer din istoria Premier League! Alexander Isak a semnat cu Liverpool
23:38
Naomi Osaka – Coco Gauff 6-3, 6-2. Nipona, în sferturi la US Open
23:31
Răsturnare de situaţie în cazul lui Ianis Hagi! Internaţionalul român ar semna cu o altă echipă din Turcia
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a găsit fundaș central pentru FCSB. Transfer de ultim moment anunțat: „Îi dau bani să vină gratis” 2 Ianis Hagi şi-a decis viitorul! Echipa cu care va semna dacă nu apare o ofertă dintr-un campionat de top 3 Dinamo vrea să transfere un fost jucător al FCSB-ului. Reacția lui Andrei Nicolescu: „Am discutat cu tatăl ui” 4 Harry Kane a anunţat conducerea lui Bayern Munchen că vrea să plece! Echipa de top cu care poate semna 5 EXCLUSIVRăsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei 6 Două oferte din Top 5 puse pe masă pentru Louis Munteanu. Răspunsul dat fără ezitare de Ioan Varga
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”