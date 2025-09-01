Mihai Stoica a explicat de ce FCSB și-a menajat din titulari cu CFR. Dezvăluiri despre tehnologia folosită - Antena Sport

FCSB a remizat cu CFR Cluj în cadrul etapei a opta din Liga 1, scor 2-2, la capătul unui meci în care Elias Charalambous a menajat câțiva dintre titularii săi. Recent, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, a explicat motivul din spatele acestei situații și a declarat că echipa campioană se folosește de o aplicație specială.

Din echipa celor de la FCSB au lipsit din primul 11 la meciul din Gruia următorii: Bîrligea, Crețu și Radunovic.

Mihai Stoica a vorbit despre tehnologia folosită la FCSB

FCSB nu a reușit să “spargă gheața” și să obțină a doua victorie din Liga 1, după ce a scos un rezultat de egalitate cu CFR Cluj. Veniți după returul cu Aberdeen care le-a asigurat calificarea în grupa unică Europa League, roș-albaștrii nu au intrat pe terenul din Gruia cu toți oamenii de bază din primul minut.

Unul dintre absenți a fost Daniel Bîrligea, care atunci când a intrat pe teren a jucat puțin, după care s-a accidentat, motiv pentru care va rata meciurile României din septembrie. Prezent în cadrul unei emisiuni, Mihai Stoica, președintele CA al FCSB, a explicat cum a ajuns clubul să menajeze câțiva jucători și ce fel de aplicație se folosește formația lui Elias Charalambous.

“Spre deosebire de alte echipe, la FCSB folosim o aplicație specială care ne arată în timp real unde apar problemele la nivelul jucătorilor, fie că vorbim de încărcarea musculară sau de parametrii cardiaci.