Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj” - Antena Sport

FCSB traversează o perioadă de criză, având un singur succes până acum în cele nouă etape disputate în Liga 1. Remiza de pe terenul celor de la Csikszereda i-a demoralizat și mai mult pe jucătorii lui Elias Charalambous, care nu par să găsească o ieșire din această situație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a avut un mesaj agresiv la adresa suporterilor, Mihai Stoica s-a amuzat copios pe seama prestațiilor campioanei României, dar mai ales pe seama poziției din clasament.

Mihai Stoica, ironic după remiza de la Csikszereda

Cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, FCSB va juca etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui start de sezon.

Campioana României nu a reușit un joc convingător nici la Miercurea Ciuc, acolo unde formația nou promovată a scos un punct în fața propriilor suporteri. Mihai Stoica a reacționat după succesul Unirii Slobozia cu Hermannstadt și a explicat că rezultatul îi avantajează, evident, în mod ironic.

„(n.r. Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2) E un rezultat bun pentru noi. Suntem pe locul 11 și chiar și locul 12 ne scapă de baraj”, s-a amuzat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.