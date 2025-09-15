Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica a făcut haz de necaz, după remiza cu Csikszereda: „Ne scapă de baraj”

Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 21:45

FCSB traversează o perioadă de criză, având un singur succes până acum în cele nouă etape disputate în Liga 1. Remiza de pe terenul celor de la Csikszereda i-a demoralizat și mai mult pe jucătorii lui Elias Charalambous, care nu par să găsească o ieșire din această situație.

După ce a avut un mesaj agresiv la adresa suporterilor, Mihai Stoica s-a amuzat copios pe seama prestațiilor campioanei României, dar mai ales pe seama poziției din clasament.

Cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, FCSB va juca etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui start de sezon.

Campioana României nu a reușit un joc convingător nici la Miercurea Ciuc, acolo unde formația nou promovată a scos un punct în fața propriilor suporteri. Mihai Stoica a reacționat după succesul Unirii Slobozia cu Hermannstadt și a explicat că rezultatul îi avantajează, evident, în mod ironic.

„(n.r. Hermannstadt – Unirea Slobozia 0-2) E un rezultat bun pentru noi. Suntem pe locul 11 și chiar și locul 12 ne scapă de baraj”, s-a amuzat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Mihai Stoica iese la atac, după Csikszereda – FCSB 1-1

„Cei care-mi dau tag să știe că pierd vremea. Nu citesc. Bănuiesc că motivul este să ne (mă) certe/jignească/ironizeze/ceară demisii. Cel puțin ăsta era azi noapte, când am greșit și am citit.

Respect fanii, dau explicații – despre ce cred eu că se întâmplă – în emisiuni și aici, dar am ales să nu răspund celor care depășesc limitele bunului simț.

Cine se pretinde a fi suporter ar trebui totuși să fie alături de noi și acum, când traversăm o perioadă foarte dificilă, nu doar când suntem pe val. Cam asta este definiția acestui termen”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europenePrimarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
