Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul” - Antena Sport

Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul"

Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul"

Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: „Viața mea e să schimb antrenorul”

Daniel Işvanca Publicat: 15 septembrie 2025, 18:25

Valeriu Iftime i-a pus gând rău FCSB-ului: Viața mea e să schimb antrenorul”

Valeriu Iftime, patron FC Botoșani / SPORT PICTURES

FCSB trece printr-o perioadă de criză, rezultatul de la Csikszereda confirmând momentul prost pe care îl traversează campioana României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous s-a chinuit contra nou promovatei și a rămas cu o singură victorie în acest sezon.

În următorul meci de campionat, formația roș-albastră va da piept cu FC Botoșani, una dintre revelațiile acestui început de stagiune. Moldovenii sunt pe podium și speră la un rezultat mare contra bucureștenilor.

Valeriu Iftime speră să producă surpriza cu FCSB

FC Botoșani are un start de sezon remarcabil, lucru care nu se poate spune și despre campioana României FCSB. Formația antrenată de Elias Charalambous are o singură victorie în actuala ediție a Ligii 1, iar deplasarea de la Botoșani pare una complicată.

Valeriu Iftime a vorbit despre duelul din etapa a 10-a contra grupării roș-albastre și a dat de înțeles că o potențială victorie a echipei sale ar putea duce chiar și la plecarea tehnicianului care a cucerit 4 trofee alături de FCSB.

„Mă gândesc în tot sufletul, nu în colțișor. Ar fi un mare cadou pentru mine și pentru tot fotbalul de aici să putem să batem FCSB-ul. De ce nu? Cum au jucat aseară, nu sunt greu de bătut.

Dacă i-aș prinde așa descoperiți ca aseară… (n.r. duminică, 14 septembrie) Erau cumva dezamăgiți, era ceva în neregulă cu echipa. Ei sunt într-o criză acum, de obicei în lumea fotbalului se schimbă antrenorul, iar criză mai profundă decât acum FCSB-ul nu a avut”.

Valeriu Iftime: „Să ii batem noi, să rămână în starea asta a lor”

„Dacă nu se întâmplă ceva radical în sistemul lor de motivație, va fi greu. Dacă e așa, viața mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta. La domnul Becali s-ar putea să fie mai altfel, dar dumnealui știe ce are de făcut.

Eu aș vrea să nu știe ce are de făcut până vineri, atâta tot. Totul să se întâmple de sâmbătă încolo, schimbare de antrenor, reorganizare, habar n-am. Să ii batem noi, să rămână în starea asta a lor, deși eu spun că e foarte greu”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

