Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: "Cum îşi permite să vorbească?" - Antena Sport

Publicat: 29 octombrie 2025, 9:15

Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1: Cum îşi permite să vorbească?

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului nu înţelege de ce oficialul de la Botoşani l-a criticat, în mai multe rânduri, pe Elias Charalambous.

După ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu 3-1, în etapa a 10-a din Liga 1, Valeriu Iftime l-a sfătuit chiar pe Gigi Becali să-l dea afară pe Elias Charalambous de la echipă.

Mihai Stoica a ieşit la atac şi l-a distrus pe patronul rival din Liga 1

Mihai Stoica i-a dat replica lui Valeriu Iftime şi l-a avertizat că poate fi lovit de karmă. Vorbind despre şansele la titlu ale celor de la Botoşani, oficialul campioanei s-a declarat convins că moldovenii vor pierde multe puncte în următoarea perioadă, când vor avea un program complicat.

“Este în play-off 100% FC Botoșani, dar la titlu mi-e greu să cred. Trebuie să fii Urziceni, dar nu cred că o să fie. A început să vorbească prea mult sau prea devreme. Noi nu am vorbit niciodată la Urziceni de titlu. Poate că m-aș fi abținut să fac vreun comentariu, dar este pentru a nu știu câta oară când îl atacă pe Charalambous. Nu înțeleg de unde și până unde Iftime își permite să vorbească.

Vine pe acolo, mieros, ne primește, gazdă ospitalieră și îl atacă tot timpul pe Charalambous. Îl atacă non-stop pe Elias Charalambous, om care nimănui nu a spus niciodată nimic de când a venit de 3 ani în țară. Să jignești de atâtea ori? Pentru ce? Ce treabă ai cu tu noi, vezi de treaba ta. Karma lovește și nu mișelește. Îți dă direct în față, te lovește. O să vedem dacă am dreptate sau nu. Numărăm câteva etape“, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Botoşani e liderul surpriză din Liga 1, având 31 de puncte, după 14 meciuri jucate. Moldovenii sunt la egalitate cu Rapid, ocupanta locului secund, şi au 15 puncte avans faţă de campioana FCSB, care ocupă locul 10.

