Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: "Mai deranjant pentru cei de lângă mine" - Antena Sport

Max Verstappen va pleca de pe poziția a treia în cursa Marelui Premiu din Qatar, în ceea ce poate însemna ultima sa șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. Olandezul va fi în spatele rivalilor Oscar Piastri și Lando Norris la start, însă acest lucru crede că e o problemă pentru piloții McLaren, nu pentru el.

Lupta pentru titlul din Formula 1 se poate decide astăzi în Qatar, Lando Norris fiind cel care poate deveni campion mondial în urma cursei de la Lusail. În mod cert, Piastri și Verstappen își doresc să îl oprească pe britanic, iar pilotul Red Bull a oferit o declarație care poate fi considerată drept o tentativă de a-și intimida adversarii.

Max Verstappen, încrezător înainte de cursa din Qatar

Deși pleacă din P3, cvadruplul campion mondial consideră că nu are nimic de pierdut în cursa din Qatar și că poziția în care se află este mai enervantă pentru Piastri și Norris decât pentru el. Max s-a arătat convins de acest lucru în momentul în care era intervievat de un reporter după calificări:

Reporter: “Pleci de pe locul 3, asta înseamnă viraj pe exterior în 1 și pe interior în 2. Nu e o poziție deranjant din care să începi?“.

Verstappen: “Nu, este mai deranjant pentru oamenii de lângă mine, pentru că nu am nimic de pierdut, deci voi da totul. Nu sunt îngrijorat de asta, să fiu sincer“.