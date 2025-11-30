Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: "Mai deranjant pentru cei de lângă mine" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: “Mai deranjant pentru cei de lângă mine”

Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: “Mai deranjant pentru cei de lângă mine”

Andrei Nicolae Publicat: 30 noiembrie 2025, 11:37

Comentarii
Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: Mai deranjant pentru cei de lângă mine

Max Verstappen, înainte de cursa de sprint din Qatar / Profimedia

Max Verstappen va pleca de pe poziția a treia în cursa Marelui Premiu din Qatar, în ceea ce poate însemna ultima sa șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. Olandezul va fi în spatele rivalilor Oscar Piastri și Lando Norris la start, însă acest lucru crede că e o problemă pentru piloții McLaren, nu pentru el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lupta pentru titlul din Formula 1 se poate decide astăzi în Qatar, Lando Norris fiind cel care poate deveni campion mondial în urma cursei de la Lusail. În mod cert, Piastri și Verstappen își doresc să îl oprească pe britanic, iar pilotul Red Bull a oferit o declarație care poate fi considerată drept o tentativă de a-și intimida adversarii.

Max Verstappen, încrezător înainte de cursa din Qatar

Deși pleacă din P3, cvadruplul campion mondial consideră că nu are nimic de pierdut în cursa din Qatar și că poziția în care se află este mai enervantă pentru Piastri și Norris decât pentru el. Max s-a arătat convins de acest lucru în momentul în care era intervievat de un reporter după calificări:

Reporter: “Pleci de pe locul 3, asta înseamnă viraj pe exterior în 1 și pe interior în 2. Nu e o poziție deranjant din care să începi?“.

Verstappen: “Nu, este mai deranjant pentru oamenii de lângă mine, pentru că nu am nimic de pierdut, deci voi da totul. Nu sunt îngrijorat de asta, să fiu sincer“.

Reclamă
Reclamă

Despre poziția din care pleacă Verstappen a vorbit și Zak Brown, șeful de la McLaren, care anticipează un atac al olandezului încă din primul viraj pentru a urca pe primul loc. În cazul în care batavul va rămâne pe locul 3 și va încheia cursa pe această poziție, atunci va fi eliminat matematic din lupta la titlu.

Cu siguranță, știm că va încerca să preia conducerea din primul viraj, deci nu aș rata startul cursei de mâine (n.r. astăzi)“, a spus Brown, potrivit motorsport.com.

"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
Reclamă

Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Clasamentul general la piloți, înainte de cursa din Qatar

  • 1. Lando Norris – 396 pct.
  • 2. Oscar Piastri – 374 pct.
  • 3. Max Verstappen – 371 pct.
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul unui meniu la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Observator
Preţul unui meniu la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori
Fanatik.ro
Cum arată mama jucătoarei de tenis Jaqueline Cristian. Mulți cred că sunt surori
11:09
E nebunie cu transferul lui Louis Munteanu! Anunţul făcut în Franţa! Neluţu Varga dă lovitura
11:05
EXCLUSIV“Se poate da Louis Munteanu pe 10 milioane de euro?”. Cristi Balaj nu a stat pe gânduri
10:46
România şi-a aflat deja primele două adversare din grupa principală a Campionatului Mondial
10:34
VIDEOGolden State Warriors, o nouă victorie în absența lui Steph Curry. Minnesota câștigă la limită cu Boston
10:17
Dinamo visează la 20 de milioane de euro. Cum vrea conducerea să ajungă la bugetul imens
9:41
Scandal imens în Serie A! Lazio, în “silenzio stampa” după o decizie controversată: “Imaginile vorbesc”
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 4 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 5 Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu 6 Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând