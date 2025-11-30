Verstappen bagă spaima în Piastri și Norris înainte de cursa din Qatar: "Mai deranjant pentru cei de lângă mine" - Antena Sport

Max Verstappen va pleca de pe poziția a treia în cursa Marelui Premiu din Qatar, în ceea ce poate însemna ultima sa șansă de a rămâne în lupta pentru titlu. Olandezul va fi în spatele rivalilor Oscar Piastri și Lando Norris la start, însă acest lucru crede că e o problemă pentru piloții McLaren, nu pentru el.
Lupta pentru titlul din Formula 1 se poate decide astăzi în Qatar, Lando Norris fiind cel care poate deveni campion mondial în urma cursei de la Lusail. În mod cert, Piastri și Verstappen își doresc să îl oprească pe britanic, iar pilotul Red Bull a oferit o declarație care poate fi considerată drept o tentativă de a-și intimida adversarii.
Max Verstappen, încrezător înainte de cursa din Qatar
Deși pleacă din P3, cvadruplul campion mondial consideră că nu are nimic de pierdut în cursa din Qatar și că poziția în care se află este mai enervantă pentru Piastri și Norris decât pentru el. Max s-a arătat convins de acest lucru în momentul în care era intervievat de un reporter după calificări:
Reporter: “Pleci de pe locul 3, asta înseamnă viraj pe exterior în 1 și pe interior în 2. Nu e o poziție deranjant din care să începi?“.
Verstappen: “Nu, este mai deranjant pentru oamenii de lângă mine, pentru că nu am nimic de pierdut, deci voi da totul. Nu sunt îngrijorat de asta, să fiu sincer“.
❓: “You start P3, that means outside of Turn 1, inside Turn 2. Isn’t that an annoying position to start from?”
🎙️Max: “No, it’s more annoying for the people next to me. Because I have nothing to lose, so we’re going for it. I’m not really worried about it, to be honest.” pic.twitter.com/BBtiNDse5V
— Race+ (@racepluscom) November 29, 2025
Despre poziția din care pleacă Verstappen a vorbit și Zak Brown, șeful de la McLaren, care anticipează un atac al olandezului încă din primul viraj pentru a urca pe primul loc. În cazul în care batavul va rămâne pe locul 3 și va încheia cursa pe această poziție, atunci va fi eliminat matematic din lupta la titlu.
“Cu siguranță, știm că va încerca să preia conducerea din primul viraj, deci nu aș rata startul cursei de mâine (n.r. astăzi)“, a spus Brown, potrivit motorsport.com.
Cursa Marelui Premiu din Qatar e duminică de la ora 18:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
Clasamentul general la piloți, înainte de cursa din Qatar
- 1. Lando Norris – 396 pct.
- 2. Oscar Piastri – 374 pct.
- 3. Max Verstappen – 371 pct.
- Lando Norris, răspund dur pentru Max Verstappen: “Vorbeşte prostii!” De la ce a pornit totul
- Cum poate câştiga Lando Norris titlul la Marele Premiu din Qatar. Calculele în lupta cu Piastri şi Verstappen
- Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole
- Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider”
- “Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar