Mihai Stoica, anunț despre o posibilă revenire a lui Jugurtha Hamroun la FCSB: „Sunt în contact cu el” - Antena Sport

În cadrul unui eveniment, Jugurtha Hamroun a dezvăluit faptul că negociază cu mai multe formații din campionatul intern, pentru a-și găsi o nouă echipă, în pauza competițională din această iarnă.

Acesta nu a dorit să dea numele cluburilor respective, dar a dezvăluit faptul că aceste formații se află aproape de jumătatea clasamentului.

„Îmi este dor de fotbalul românesc, de Liga 1. O să încerc să revin în România, în această iarnă. Acum sunt in tratative cu unele echipe din prima ligă. Nu pot să spun nimic concret, dar sunt niște echipe de la mijlocul clasamentului.

Voi mai discuta, sper că voi reveni, îmi este dor de fotbal. Am avut ultimul contract în Qatar, dar aș dori să îmi închei cariera în România. Am fost la câteva meciuri ale celor de la FCSB, am primit invitații de la Mihai Stoica”, a spus Hamroun.