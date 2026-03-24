Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB. De ce depinde totul: „Asta contează”

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut un anunț despre viitorul lui Florin Tănase (31 de ani) la FCSB. Decarul roș-albaștrilor își va încheia contractul cu echipa la finalul acestui sezon.
Sunt șanse mari ca Gigi Becali să-i prelungească înțelegerea la FCSB lui Florin Tănase, pentru cel puțin încă un sezon, după cum a transmis Mihai Stoica.
Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB
MM a subliniat însă că totul depinde și de rezultatele pe care le va înregistra FCSB până la finalul sezonului. Echipa luptă pentru câștigarea play-out-ului, în vederea barajului cu ocupanta locului trei din play-off, pentru preliminariile Conference League.
Mihai Stoica a dat de înțeles că lucrurile se pot schimba la echipă dacă se ratează calificarea în preliminariile Conference League, ceea ce ar însemna un dezastru totul pentru campioana ultimelor două sezoane din Liga 1.
„Da, există șanse (n.r. să rămână), bineînțeles. Dacă Gigi îi va face o ofertă, clar că o va lua în discuție, în calcul. Contează și ce facem, ajungem în Conference, nu ajungem”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Florin Tănase este jucător de bază la FCSB, el fiind convocat și la națională pentru barajul cu Turcia de joi, de la Istanbul. Mijlocașul a reușit să marcheze 12 goluri și să ofere opt pase decisive, în cele 44 de meciuri bifate la formația campioană, în acest sezon.
