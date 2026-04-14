Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu are legătură cu ce a vorbit Gigi Becali”

Mihai Stoica a făcut un anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a transmis că nu se pune problema ca antrenorul să plece de la echipă până la finalul sezonului.

După victoria obținută de FCSB cu Oțelul, scor 4-0, Gigi Becali l-a taxat pe Vlad Chiricheș, pe care Mirel Rădoi l-a titularizat. Declarațiile l-ar fi deranjat pe antrenor, care e decis să plece de la echipă la finalul sezonului, indiferent dacă roș-albaștrii vor evolua în preliminariile Conference League, în sezonul viitor.

Mihai Stoica, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB

Mihai Stoica a transmis că rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va mai pleca de la FCSB, în cazul în care echipa va prinde Conference League. MM a transmis că eventuala decizie a antrenorului de a se despărți de roș-albaștri nu va avea legătură cu declarațiile oferite de Gigi Becali.

„Nu se pune problema să plece acum Mirel. Să vedem dacă pleacă la finalul sezonului, dacă ne calificăm în Conference League. Oferta pentru care și-a dat acordul verbal, dacă nu s-a semnat, nu se știe, nu are legătură cu ce a vorbit Gigi acum. El face ce face mereu. Mirel știa că Gigi face declarații și că va face în continuare…

Chiricheș este a treia variantă la mijlocul terenului. Gigi s-a enervat când l-a văzut pe Chiricheș în teren. Cel mai important este dacă oferta pe care o are pe masă Mirel va rămâne valabilă, dacă nu, are șanse să rămână, dar e normal să plece unde îi e mai bine”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.