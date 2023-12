Mihai Stoica, anunț surprinzător despre Vlad Chiricheș. Postul pe care vrea sa i-l ofere la FCSB: "Am de învățat de la el" - Antena Sport

Reclamă

”(n.r. – despre faptul că FRF va impune directori sportivi) Am 32 de ani în meseria asta. Eventual să predau m-aş duce, dacă aş fi chemat. Ar fi culmea. Am învăţat de la băieţii mari. I-am cunoscut pe Marotta, Monchi, Lacombe, care a creat marele Lyon.

(n.r – un om de la FCSB, pe care l-ar vedea în postura de director sportiv) Da, şi să joace în acelaşi timp. Eu îmi doresc, în viitor… Eu îi doresc să joace cât mai mult, dar în momentul în care va decide să înceteze activitatea de jucător, pe Vlad Chiricheş l-aş dori lângă mine.

Reclamă

E singurul jucător cu care am colaborat şi colaborez despre care nu mi-e ruşine să spun că am de învăţat de la el. Printre cei cu care a lucrat, Ancelotti, Sarri şi De Zerbi. Dacă nici el nu are ce să ne spună şi să ne înveţe, atunci… Da da, l-aş vedea, dacă el vrea să îmbrăţişeze această meserie”, a declarat Mihai Stoica pentru orangesport.ro.

Vlad Chiricheş, decizie rar întâlnită în fotbal

Chiricheş are un salariu lunar de 40.000 de euro la FCSB, dar i-a transmis patronului că e pregătit să încaseze doar 5.000 de euro cât timp nu va evolua. Căpitanul naţionalei a suferit o ruptură musculară şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale.

„Este caracter frumos, Chiricheş. Când a venit la echipă a spus că nu vine pentru bani, ci pentru că mai vrea să joace fotbal. El are bani, are vreo 10-15 milioane de euro adunate. MM i-a spus după accidentare că s-au încercat toate cu el şi i-a spus că îi dăm 5000 de euro pentru a rămâne în club, să lucreze aici. A fost antrenat în toate cluburile mari, ştie fotbal.

Reclamă

Şi el a spus: ‘Uite cum facem. Îmi daţi 5000 de euro până în momentul când intru să joc. Că nu vreau să mă las. Dacă o să văd că nu pot să joc, o să mă las’. Eu, în ultimele două luni i-am dat 5000 de euro. Cine face aşa? De la 40.000 la 5000? El ia 5000 de euro până în momentul în care îşi revine. Apoi, când va intra pe teren, va reveni la salariul lui. Nu vrea să se lase. Vrea să mai încerce. Să îi ajute Dumnezeu. Dar are un caracter frumos că putea să spună că are contract şi la revedere”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.