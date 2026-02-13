Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au "o problemă cu Gigi" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au “o problemă cu Gigi”

Radu Constantin Publicat: 13 februarie 2026, 11:01

Mihai Stoica crede că cei care nu văd henţ la Băsceanu au o problemă cu Gigi

Continuă scandalul pe tema meciului Universitatea Craiova – FCSB, din Cupa României, când scorul de 2-2 a fost decis în urma unei faze controversate.

Gigi Becali a acuzat arbitrajul la meciul cu Universitatea Craiova, considerând că a fost henţ la faza care a dus la golul de 2-1 marcat de olteni. În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. Acesta consideră că Băsceanu a atins mingea cu mâna, cu câteva secunde înainte de golul lui Ştefan. Primul arbitru care l-a contrazis pe Becali a fost Adrian Porumboiu. Fostul arbitru spune că regulamentul este clar: jucătorul a atins mingea cu zona dintre umăr şi antebraţ, iar acest lucru înseamnă că nu este henţ! Apoi şi Cristi Balaj a confirmat decizia luată de brigada de arbitraj la meciul Universitatea Craiova – FCSB.

Meme Stoica a continuat să astăzi atacul la adresa arbitrajului, considerând că henţul a fost “cât soarele din Andaluzia”, iar cei care nu spun asta au “o problemă cu Gigi”.

„Înainte de a vorbi de prestații, trebuie să vorbesc de ce s-a întâmplat cu domnul Feșnic. Și arbitrajul ăsta se înscrie pe linia ultimelor arbitraje, pe care le-am avut încă de la meciul cu Csikszereda. Deci noi fiecare meci îl jucam cu spatele la zid. La Meciul cu Csikszereda, la debutul lui Matei Popa pe zăpadă, Cristian Moldoveanu din Sfântului Gheorghe inventa lovituri libere. Toată lumea a fost de acord, pe final inventa lovituri libere.

După aia, a urmat meciul cu Botoșani, unde la fel toată lumea a fost de acord că Iulian Călin ne-a refuzat o lovitură de pedeapsă. Avem probleme, ne-a descompletat echipamentul. S-a destrămat tricoul lui Olaru, de aia nici n-a jucat aseară, pentru că n-avea tricou.

Acum avem din nou o fază în care ori n-ai nicio legătură cu fenomenul, ori ai o problemă cu Gigi, ori ai o problemă cu continuatoarea Stelei, ca să spui că ăla nu e henț. Este henț cât soarele din Andaluzia. Mai pui și că noi l-am pierdut pe Tănase în primele minute, mai pui și că Olaru n-a văzut să joace că n-avea tricou”, a spus Mihai Stoica pentru Fanatik.ro.

