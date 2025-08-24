Ştefan Baiaram s-a accidentat înainte de Universitatea Craiova - Başakşehir: "Am simţit că mi-a fugit pământul" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 24 august 2025, 20:57

Ştefan Baiaram s-a accidentat înainte de Universitatea Craiova – Başakşehir: Am simţit că mi-a fugit pământul

Ştefan Baiaram / Sport Pictures

Ştefan Baiaram s-a accidentat pe finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Petrolul Ploieşti. Oltenii au câştigat cu 2-0 meciul de pe teren propriu, din etapa cu numărul 7 din Liga 1.

Acesta a fost şi ultimul duel pe care oltenii l-au disputat înaintea returului cu Istanbul Başakşehir. În turul din Turcia, echipa lui Mirel Rădoi s-a impus cu 2-1.

Ştefan Baiaram, după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0: “Sper să fiu bine”

Ştefan Baiaram, marcator atât în meciul cu Petrolul, cât şi în cel de la Istanbul, le dă mari emoţii celor de la Universitatea Craiova. În minutul 86 al partidei de pe Ion Oblemenco, Baiaram a călcat strâmb.

În acest moment, Baiaram nu ştie dacă va putea juca în returul cu Istanbul şi a recunoscut că îl doare în momentul de faţă:

“Sincer, nu știu cum sunt. Mă doare și în momentul de față. Nu știu cum am călcat pe minge la acea fază și am simțit că a fugit genunchiul. Sper să fiu bine, numai la acest lucru mă gândesc, și mă bucur că am câștigat”, a declarat Ştefan Baiaram, la digisport.ro.

Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Petrolul Ploieşti, în etapa a şaptea din Superligă.

Mihnea Rădulescu şi-a încercat şansa de două ori, şutând la poarta lui Bălbărău în minutele 19 şi 26, iar ploieştenii au replicat prin bara lui Roche, care a lovit transversala în minutul 33. Oltenii au ratat o şansă mare în minutul 69, prin Al Hamlawi, dar au şi reuşit să deschidă scorul în minutul 75, prin Alexandru Creţu. Cinci minute mai târziu Mekvabishvili l-a găsit pe Baiaram în careu, cu o pasă excelentă, şi mijlocaşul craiovenilor a făcut 2-0.

Acesta a fost şi scorul final, iar Craiova ajunge la 19 puncte, fiind lider detaşat în Superligă. Petrolul e pe locul 11, cu 6 puncte.

