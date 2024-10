Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit de FCSB! Suma oferită de Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Stoica a dat detalii despre transferul pregătit de FCSB. Gigi Becali a anunţat deja că roş-albaştrii vor să îl achiziţioneze pe portarul Petrolului, Lukas Zima.

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB preciza că şi lui îi place Zima. Stoica a dezvăluit acum că FCSB e dispusă să ofere în jur de 250.000 de euro pentru portarul titular al „Lupilor Galbeni”.

Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit de FCSB! Suma oferită de Gigi Becali

În vârstă de 30 de ani, Lukas Zima este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 850.000 de euro. El a evoluat pentru naţionalele U21, U20, U19, U18, U17 şi U16 ale Cehiei.

„Încă nu am început discuțiile cu Petrolul, am avut alte probleme. Am văzut ce a apărut, că dăm nu știu cât, noi nu avem buget mare pentru a aduce un portar. 500.000 este o sumă foarte mare, este cam dublu față de cât putem să oferim. O să discutăm, dacă nu se poate, sunt o puzderie de portari în Europa. Uitați-vă la Siegrist, care a ajuns în România prin cineva care îl cunoștea și apără foarte bine”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Andrei Vlad îşi încheie contractul cu FCSB în iarna acestui an. Campioana României se află în căutarea unui portar de rezervă, în condiţiile în care lui Vlad nu i se va prelungi înţelegerea.