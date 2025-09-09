Mihai Stoica, explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului: "Pentru cei care nu înţeleg..." - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului: “Pentru cei care nu înţeleg…”

Publicat: 9 septembrie 2025, 13:29

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica a oferit explicaţii după campania de transferuri a FCSB-ului. Oficialul campioanei a lămurit motivul pentru care la formaţia roş-albastră nu a mai ajuns un alt jucător, pe final de mercato.

FCSB a oficializat în total patru transferuri, în vară: Mamadou Thiam, Denis Alibec, Dennis Politic şi Daniel Graovac.

Gigi Becali îşi dorea să mai aducă un fundaş central, pe finalul perioadei de meracto. Patronul campioanei a pus ochii pe Mario Tudose, însă nu a ajuns la o înţelegere cu cei de la FC Argeş. Totodată, pe lista campioanei a mai fost şi Leo Bolgado, care a ajuns în cele din urmă la rivala Rapid.

După ce FCSB a trimis listele de jucători la LPF şi la UEFA, Mihai Stoica a venit cu lămuriri. El a transmis că la FCSB nu a mai fost transferat un alt jucător deoarece nu mai avea loc pe liste.

“Pentru cei care nu înțeleg de ce n-am mai făcut transferuri : dacă aduci, trebuie să disponibilizezi. La Liga 1 puteai aduce în afara listei A doar jucători U21”, a transmis Mihai Stoica, pe pagina lui de Facebook.

Lotul FCSB-ului pentru Liga 1

Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima, Alexandru Popa

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Andrei Dăncuș, Vlad Chiricheș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic, Ionuț Cercel

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam, Alexandru Stoian

Lotul FCSB-ului pentru Europa League

Portari: Ștefan Târnovanu, Mihai Udrea, Lukas Zima

Fundași: Valentin Crețu, Daniel Graovac, Joyskim Dawa, Andrei Dăncuș, David Kiki, Mihai Popescu, Alexandru Pantea, Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic

Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Dennis Politic, Darius Olaru, Juri Cisotti, Octavian Popescu, Baba Alhassan

Atacanți: Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Toma, Mamadou Thiam

