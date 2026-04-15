Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a auzit declaraţiile date de Alex Chipciu la finalul meciului U Cluj – Universitatea Craiova, scor 4-0, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Şepcile roşii” s-au desprins de Universitatea Craiova, după victoria la scor de luni seară, şi se află pe primul loc în Liga 1, cu trei puncte avans în acest moment. Mai mult, fostul jucător al roş-albaştrilor a vorbit despre bugetele echipelor din play-off şi este de părere că U Cluj este avantajată de lipsa presiunii, deoarece rivalele au bugete de două, chiar trei ori mai mari.

Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Ei au un buget foarte bun şi au siguranţa zilei de mâine”

Mihai Stoica îl acuză însă pe Alex Chipciu că se contrazice singur. Mai întâi, în privinţa calculelor la titlu, dar şi în privinţa declaraţiilor făcute despre bugetele echipelor care se bat la titlu în Liga 1.

Oficialul celor de la FCSB a anunţat că nu se pune problema ca diferenţa dintre U Cluj şi celelalte echipe să fie atât de mare şi e convins că “şepcile roşii” au un buget bun, care să le ofere siguranţă şi stabilitate:

“Chipciu se contrazice singur. Zice că nu îl interesează calculele, apoi zice calculele, e clar că se gândise. Apoi nu că au probleme datorită terenului de la Mioveni, au probleme din cauza terenului de la Mioveni. Nu există buget dublu sau triplu nicăieri.