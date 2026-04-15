Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a auzit declaraţiile date de Alex Chipciu la finalul meciului U Cluj – Universitatea Craiova, scor 4-0, din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1.
“Şepcile roşii” s-au desprins de Universitatea Craiova, după victoria la scor de luni seară, şi se află pe primul loc în Liga 1, cu trei puncte avans în acest moment. Mai mult, fostul jucător al roş-albaştrilor a vorbit despre bugetele echipelor din play-off şi este de părere că U Cluj este avantajată de lipsa presiunii, deoarece rivalele au bugete de două, chiar trei ori mai mari.
Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Ei au un buget foarte bun şi au siguranţa zilei de mâine”
Mihai Stoica îl acuză însă pe Alex Chipciu că se contrazice singur. Mai întâi, în privinţa calculelor la titlu, dar şi în privinţa declaraţiilor făcute despre bugetele echipelor care se bat la titlu în Liga 1.
Oficialul celor de la FCSB a anunţat că nu se pune problema ca diferenţa dintre U Cluj şi celelalte echipe să fie atât de mare şi e convins că “şepcile roşii” au un buget bun, care să le ofere siguranţă şi stabilitate:
“Chipciu se contrazice singur. Zice că nu îl interesează calculele, apoi zice calculele, e clar că se gândise. Apoi nu că au probleme datorită terenului de la Mioveni, au probleme din cauza terenului de la Mioveni. Nu există buget dublu sau triplu nicăieri.
Dacă un jucător are 15.000 acolo, ar trebui să aibă 30.000 – 45.000 altundeva… nu. Ei au buget foarte bun și au siguranța zilei de mâine și a celei de poimâine”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
„Chiar nu simţim presiunea de a lua campionatul, că trebuie să luăm Cupa României. Probabil pe Craiova e presiune la câţi bani s-au băgat, dar noi suntem relaxaţi, că nici bugetul echipei noastre nu se poate compara cu CFR, Craiova, Rapid, FCSB, care îl au dublu sau triplu. Atunci nu poţi cere campionatul”, a declarat Chipciu, după victoria cu Universitatea Craiova.
U Cluj se pregăteşte acum pentru deplasarea de la Bucureşti, contra lui Dinamo, echipa de pe locul 6 în play-off.
Clasamentul Ligii 1 după 4 etape de play-off:
- 1. U Cluj 39p
- 2. Universitatea Craiova 36p
- 3. Rapid 32p
- 4. CFR Cluj 31p
- 5. FC Argeş 30p
- 6. Dinamo 28p
