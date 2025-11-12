Mihai Stoica i-a dat replica lui Angelescu după ce acesta a susţinut că Dobre e mult mai bun decât Miculescu - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a răspuns preşedintelui executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), după ce acesta a susţinut că Alex Dobre (27 de ani) este mai bun decât David Miculescu (24 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Miculescu este unul dintre preferaţii lui Mihai Stoica. Gigi Becali a susţinut şi el că Miculescu este foarte bun în jocurile europene deoarece câştigă multe dueluri.

Mihai Stoica, după ce Angelescu a susţinut că Dobre e mult mai bun decât Miculescu: “Nu există comparaţie”

“Am altă părere. În primul rând, Dobre trebuie să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea, că dacă baţi pe Slobozia, da… cifrele astea nu se pun. Dobre e de picior drept, Miculescu e de picior stâng. În al doilea rând, fotbalul e făcut din două faze: defensiv şi ofensiv. Aici nu există comparaţie.

Ce a făcut Miculescu anul ăsta? A dat pasă de gol la 0-0 în play-off, în meci de multe milioane de euro, cu Aberdeen, în retur a scos penalty cu eliminare şi s-a terminat calificarea. Singura victorie pe care noi am obţinut-o în deplasare, unde Aston Villa a pierdut, la Deventer, cu Go Ahead Eagles, de care mulţi făceau băşcălie… Miculescu a dat gol, pe care cei de la UEFA l-au prezentat artistic.

Sunt de acord într-un singur lucru spus de Victor Angelescu: că nu există comparaţie (n.r. în sens invers). Nimeni nu spune că Dobre nu are cifre în campionatul nostru, dar nu vorbesc despre cele din campionat. Dobre, la Famalicão, a avut cifre zero”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.