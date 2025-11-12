Mihai Stoica i-a dat replica lui Angelescu după ce acesta a susţinut că Dobre e mult mai bun decât Miculescu - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a răspuns preşedintelui executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), după ce acesta a susţinut că Alex Dobre (27 de ani) este mai bun decât David Miculescu (24 de ani).
Miculescu este unul dintre preferaţii lui Mihai Stoica. Gigi Becali a susţinut şi el că Miculescu este foarte bun în jocurile europene deoarece câştigă multe dueluri.
Mihai Stoica, după ce Angelescu a susţinut că Dobre e mult mai bun decât Miculescu: “Nu există comparaţie”
“Am altă părere. În primul rând, Dobre trebuie să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea, că dacă baţi pe Slobozia, da… cifrele astea nu se pun. Dobre e de picior drept, Miculescu e de picior stâng. În al doilea rând, fotbalul e făcut din două faze: defensiv şi ofensiv. Aici nu există comparaţie.
Ce a făcut Miculescu anul ăsta? A dat pasă de gol la 0-0 în play-off, în meci de multe milioane de euro, cu Aberdeen, în retur a scos penalty cu eliminare şi s-a terminat calificarea. Singura victorie pe care noi am obţinut-o în deplasare, unde Aston Villa a pierdut, la Deventer, cu Go Ahead Eagles, de care mulţi făceau băşcălie… Miculescu a dat gol, pe care cei de la UEFA l-au prezentat artistic.
Sunt de acord într-un singur lucru spus de Victor Angelescu: că nu există comparaţie (n.r. în sens invers). Nimeni nu spune că Dobre nu are cifre în campionatul nostru, dar nu vorbesc despre cele din campionat. Dobre, la Famalicão, a avut cifre zero”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.
“Nu cred că există niciun fel de comparaţie între Dobre şi Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu”, declara Victor Angelescu pentru sursa citată.
Alex Dobre, căpitanul Rapidului, nu a fost convocat de către selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45. Meciul se dispută la Ploieşti.
David Miculescu a fost convocat de către selecţioner pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino. Întrebat despre faptul că nu a fost convocat la naţională, Alex Dobre a refuzat să comenteze, precizând că, de fiecare dată când va fi chemat, va veni cu inima deschisă.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
