Mihai Stoica l-a taxat pe Cristi Balaj, după ce acesta a acuzat FCSB-ul că trage de timp - Antena Sport

Chiar dacă nu mai este în prezent președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj are în continuare acel simț al rivalității față de campioana FCSB. Acesta a lansat în ultimii ani mai multe acuzații la adresa jocului roș-albaștrilor.

S-a întâmplat și la acel meci „cu cântec” FCSB – CFR Cluj 3-2, din prima etapă a play-off-ului, din sezonul precedent. Mihai Stoica și-a adus aminte de acel episod.

Mihai Stoica, fără milă la adresa lui Cristi Balaj

Meciul FCSB – CFR Cluj 3-2, din prima etapă a play-off-ului în sezonul trecut, a fost unul care a umplut la vremea respectivă paharul pentru Cristi Balaj, care a lansat mai multe acuzații la adresa campioanei României.

Mihai Stoica nu l-a uitat pe fostul oficial de la CFR Cluj pentru afirmațiile răutăcioase de atunci și l-a criticat pe acesta, întrucât nu se aștepta la o asemenea reacție din partea acestuia.

„Nu am niciun fel de problemă. Ne cunoaștem de când a apărut el în arbitraj. N-am crezut niciodată că el poate să atace destul de urât, să ne atace pe noi. N-am crezut. Am crezut că avem o relație de respect reciproc. El a vorbit atât de urât după un meci jucat pe Arena Națională, a zis că facem de rușine fotbalul românesc, că așa am ajuns, că asta e campioana…