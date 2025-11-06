Mihai Stoica l-a taxat pe Cristi Balaj, după ce acesta a acuzat FCSB-ul că trage de timp - Antena Sport

Chiar dacă nu mai este în prezent președintele celor de la CFR Cluj, Cristi Balaj are în continuare acel simț al rivalității față de campioana FCSB. Acesta a lansat în ultimii ani mai multe acuzații la adresa jocului roș-albaștrilor.
S-a întâmplat și la acel meci „cu cântec” FCSB – CFR Cluj 3-2, din prima etapă a play-off-ului, din sezonul precedent. Mihai Stoica și-a adus aminte de acel episod.
Mihai Stoica, fără milă la adresa lui Cristi Balaj
Meciul FCSB – CFR Cluj 3-2, din prima etapă a play-off-ului în sezonul trecut, a fost unul care a umplut la vremea respectivă paharul pentru Cristi Balaj, care a lansat mai multe acuzații la adresa campioanei României.
Mihai Stoica nu l-a uitat pe fostul oficial de la CFR Cluj pentru afirmațiile răutăcioase de atunci și l-a criticat pe acesta, întrucât nu se aștepta la o asemenea reacție din partea acestuia.
„Nu am niciun fel de problemă. Ne cunoaștem de când a apărut el în arbitraj. N-am crezut niciodată că el poate să atace destul de urât, să ne atace pe noi. N-am crezut. Am crezut că avem o relație de respect reciproc. El a vorbit atât de urât după un meci jucat pe Arena Națională, a zis că facem de rușine fotbalul românesc, că așa am ajuns, că asta e campioana…
Băi, dar e treaba ta să vorbești despre noi? Am câștigat cum am câștigat. A înnebunit lumea! Spune că noi tragem de timp. Noi nu știm să tragem de timp. Am tras la Salonic și a dat arbitrul 10 minute prelungiri.
Nu mă așteptam. Normal că i-am răspuns și de atunci a fost un război al declarațiilor, dar dacă mă întâlnesc cu el… Nu am beef cu el, doar că nu mă așteptam. Nu părea el genul care să atace. Erau alții care aveau asta în fișa postului”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
