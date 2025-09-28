Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: "A venit mutilat complet" - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții televizate despre Mihai Lixandru, jucătorul roș-albaștrilor care va sta pe bară din cauza unei operații de apendicită. Mijlocașul de 24 de ani a suferit intervenția chiar în Olanda, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles, iar oficialul campioanei a mărturisit că s-a confruntat cu o situație fără precedent pentru el.
Mihai Lixandru ar urma să lipsească în jur de cinci, șase săptămâni de pe teren, iar Stoica a menționat că în două ar putea reveni la antrenamente.
Mihai Stoica, oripilat de cum l-a văzut pe Lixandru
Președintele CA al campioanei a dezvăluit că a trăit cu impresia că Lixandru va sta câteva zile în Olanda după operație, iar momentul în care l-a văzut la hotel cu intervenția chirurgicală l-a marcat complet.
“Lixandru a fost operat în ziua meciului. Seara când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese deja de la spital și l-am văzut mâncând supă.
Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. A fost o discuție la un moment dat dacă decidem să se opereze acolo sau acasă. Am zis, dacă se întâmplă ceva în avion, ferească Dumnezeu.
Credeam că va sta câteva zile acolo, dar seara era în hotel. Două săptămâni nu poate să facă nimic, după aceea începe să se antreneze. A venit mutilat complet, numai lui i se putea întâmpla“, a povestit Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.
Mihai Lixandru ar urma să rateze alte două meciuri din grupa de Europa League, cu Young Boys şi cu Bologna, care se vor disputa pe 2, respectiv 23 octombrie. De asemenea, mijlocaşul va absenta şi de la meciurile de campionat cu Oţelul, Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, programate în următoarea perioadă.
Nu este pentru prima dată când Mihai Lixandru se confruntă cu probleme medicale. În sezonul trecut, el a stat “pe bară” din octombrie şi până la finalul stagiunii din cauza unei accidentări suferite în meciul cu PAOK din grupa de Europa League, câştigat de campioană cu 1-0.
- Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
- Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!
- Marius Șumudică e convins de un lucru: “Nu poate fi scoasă din play-off dacă păstrează nivelul”
- Benfica i-a oferit 13 milioane de euro lui Gigi Becali pentru doi jucători! Răspunsul patronului FCSB-ului
- Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti