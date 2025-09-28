Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: "A venit mutilat complet" - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: “A venit mutilat complet”

Andrei Nicolae Publicat: 28 septembrie 2025, 15:49

Mihai Stoica, în timpul unui meci / Profimedia

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții televizate despre Mihai Lixandru, jucătorul roș-albaștrilor care va sta pe bară din cauza unei operații de apendicită. Mijlocașul de 24 de ani a suferit intervenția chiar în Olanda, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles, iar oficialul campioanei a mărturisit că s-a confruntat cu o situație fără precedent pentru el.

Mihai Lixandru ar urma să lipsească în jur de cinci, șase săptămâni de pe teren, iar Stoica a menționat că în două ar putea reveni la antrenamente.

Mihai Stoica, oripilat de cum l-a văzut pe Lixandru

Președintele CA al campioanei a dezvăluit că a trăit cu impresia că Lixandru va sta câteva zile în Olanda după operație, iar momentul în care l-a văzut la hotel cu intervenția chirurgicală l-a marcat complet.

Lixandru a fost operat în ziua meciului. Seara când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese deja de la spital și l-am văzut mâncând supă.

Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. A fost o discuție la un moment dat dacă decidem să se opereze acolo sau acasă. Am zis, dacă se întâmplă ceva în avion, ferească Dumnezeu.

Credeam că va sta câteva zile acolo, dar seara era în hotel. Două săptămâni nu poate să facă nimic, după aceea începe să se antreneze. A venit mutilat complet, numai lui i se putea întâmpla“, a povestit Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Mihai Lixandru ar urma să rateze alte două meciuri din grupa de Europa League, cu Young Boys şi cu Bologna, care se vor disputa pe 2, respectiv 23 octombrie. De asemenea, mijlocaşul va absenta şi de la meciurile de campionat cu Oţelul, Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA şi U Cluj, programate în următoarea perioadă.

Nu este pentru prima dată când Mihai Lixandru se confruntă cu probleme medicale. În sezonul trecut, el a stat “pe bară” din octombrie şi până la finalul stagiunii din cauza unei accidentări suferite în meciul cu PAOK din grupa de Europa League, câştigat de campioană cu 1-0.

Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
Fanatik.ro
Gigi Becali a virat banii către CFR Cluj! Ce sumă a încasat Nelutu Varga la finalul săptămânii!
15:23
S-a scris un nou record în Premier League! Cifrele dramatismului din cea mai recentă etapă din Anglia
15:11
VideoBernadette Szocs, serie de 5 puncte la rând în finalul meciului cu Yuan Wan! Nu i-a dat nicio şansă nemţoaicei
15:00
Un titular de la Real Madrid e OUT. Xabi Alonso are un post descoperit cu doar o lună înainte de El Clasico
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
14:33
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
14:27
Directorul sportiv de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față”. De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi
