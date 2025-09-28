Mihai Stoica, pus într-o situație nemaivăzută de el: "A venit mutilat complet" - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în cadrul unei intervenții televizate despre Mihai Lixandru, jucătorul roș-albaștrilor care va sta pe bară din cauza unei operații de apendicită. Mijlocașul de 24 de ani a suferit intervenția chiar în Olanda, în ziua meciului cu Go Ahead Eagles, iar oficialul campioanei a mărturisit că s-a confruntat cu o situație fără precedent pentru el.

Mihai Lixandru ar urma să lipsească în jur de cinci, șase săptămâni de pe teren, iar Stoica a menționat că în două ar putea reveni la antrenamente.

Mihai Stoica, oripilat de cum l-a văzut pe Lixandru

Președintele CA al campioanei a dezvăluit că a trăit cu impresia că Lixandru va sta câteva zile în Olanda după operație, iar momentul în care l-a văzut la hotel cu intervenția chirurgicală l-a marcat complet.

“Lixandru a fost operat în ziua meciului. Seara când am venit de la stadion, medicul nostru îl adusese deja de la spital și l-am văzut mâncând supă.

Niciodată nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. A fost o discuție la un moment dat dacă decidem să se opereze acolo sau acasă. Am zis, dacă se întâmplă ceva în avion, ferească Dumnezeu.