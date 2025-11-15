Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: "O glumă" - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost la centrul unui meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Românul de 41 de ani a arbitrat duelul dintre Slovacia şi Irlanda de Nord, încheiat cu scorul de 1-0.

Slovacia a egalat-o pe Germania în clasamentul Grupei A, după victoria la limită înregistrată pe teren propriu cu Irlanda de Nord. Slovacii se vor duela Germania luni, în meciul decisiv de calificare la World Cup 2026.

Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026

Istvan Kovacs a avut un duel mai greu decât s-ar fi aşteptat. Slovacia a marcat în minutul 55, însă golul lui Milan Skriniar a fost anulat pe motiv de offsaid. La zece minute distanţă, slovacii au marcat din nou prin Strelec, însă şi această reuşită a fost anulată, pe motiv de henţ.

În minutul 90+1, Slovacia a marcat golul victoriei. Tomas Bobcek a marcat din pasa lui Laszlo Benes, iar naţionala antrenată de Francesco Calzona păstrează şanse la calificarea directă la World Cup 2026.

Istvan Kovacs a arătat un cartonaş roşu în minutul 90+9. Daniel Ballard a fost eliminat de arbitrul român, primind al doilea galben pentru proteste.