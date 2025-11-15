Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: "O glumă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă”

Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă”

Publicat: 15 noiembrie 2025, 9:31

Comentarii
Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: O glumă

Milan Skriniar şi Istvan Kovacs, în Slovacia - Irlanda de Nord 1-0/ Profimedia

Istvan Kovacs a fost la centrul unui meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Românul de 41 de ani a arbitrat duelul dintre Slovacia şi Irlanda de Nord, încheiat cu scorul de 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Slovacia a egalat-o pe Germania în clasamentul Grupei A, după victoria la limită înregistrată pe teren propriu cu Irlanda de Nord. Slovacii se vor duela Germania luni, în meciul decisiv de calificare la World Cup 2026.

Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026

Istvan Kovacs a avut un duel mai greu decât s-ar fi aşteptat. Slovacia a marcat în minutul 55, însă golul lui Milan Skriniar a fost anulat pe motiv de offsaid. La zece minute distanţă, slovacii au marcat din nou prin Strelec, însă şi această reuşită a fost anulată, pe motiv de henţ.

În minutul 90+1, Slovacia a marcat golul victoriei. Tomas Bobcek a marcat din pasa lui Laszlo Benes, iar naţionala antrenată de Francesco Calzona păstrează şanse la calificarea directă la World Cup 2026.

Istvan Kovacs a arătat un cartonaş roşu în minutul 90+9. Daniel Ballard a fost eliminat de arbitrul român, primind al doilea galben pentru proteste.

Reclamă
Reclamă

După meci, Istvan Kovacs a fost taxat de selecţionerul Irlandei de Nord. Michael O’Neill a transmis că golul victoriei Slovacia ar fi trebuit anulat, iar eliminarea jucătorului său a fost o “glumă”.

“Suntem dezamăgiți pentru că am cedat multe în meci. Al treilea gol al slovacilor ar fi trebuit anulat, a fost un fault clar asupra lui Ballard. Pentru asta există VAR. Primul gol a fost în ofsaid, liniile sunt trasate și vizibile. Apoi, la al doilea a fost henț, o altă decizie clară. Iar al treilea (n.r. min. 90+1) ar fi trebuit anulat de arbitru.

Cartonașul galben pentru Daniel (n.r. Ballard, jucătorul eliminat) este o glumă. Când te uiți în urmă, este o glumă”, a declarat selecţionerul Irlandei de Nord, la finalul meciului cu Slovacia, conform sportnet.sme.sk.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
12:34
Cine i-a vizitat pe “tricolori” înaintea partidei “de foc” cu Bosnia din preliminariile World Cup
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!