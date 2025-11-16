Mircea Lucescu s-a revoltat după Bosnia - România 3-1: "E inadmisibil! Nu ştiu cum FIFA permite" - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a fost de părere că arbitrajul a fost în favoarea bosniacilor după înfrângerea tricolorilor de la Zenica.

Totodată, Mircea Lucescu a considerat drept inacceptabile condiţiile de la jocul României cu Bosnia de la Zenica. “Il Luce” a criticat şi arbitrajul englezului Michael Oliver.

Mircea Lucescu: “Nu ştiu cum FIFA permite să se joace meciuri pe un astfel de stadion şi în astfel de condiţii”

“(n.r: Domnule Lucescu, o înfrângere care ne-a scos din…) Nu ne-a scos deloc pentru că barajul tot trebuie să îl jucăm, şi tot în aceleaşi condiţii. Pe mine m-a supărat puţin pentru că noi am pregătit meciul foarte bine. Am avut o primă repriză extraordinară. 3-4 situaţii de gol, nu am marcat, lipsă de concentrare în ceea ce am făcut. Adversarii nu au avut nici măcar un corner în prima repriză. Niciun şut la poartă.

În repriza a doua ei au intrat cu o agresivitate foarte mare. Au fost câteva contacte individuale în care arbitrul a considerat că noi eram vinovaţi. Din asta, venind una peste alta, peste noi, a venit acea centrare. Dzeko a dat cu capul în Racoviţan, din Racoviţan i-a rămas mingea acolo, a marcat.

Înlocuirea pe care le-am făcut-o… Daniel Bîrligea nu mai putea să facă pressing-ul pe care l-a făcut în prima repriză. Am considerat că Drăguş ar putea să ne ajută, cu viteza lui. Părerea mea e că nu era de roşu. Mingea venea perpendicular pe el, a ridicat piciorul în faţă, iar celălalt a venit din spate, s-a dus peste piciorul lui, s-a aruncat pe jos, a simulat. N-a avut absolut nimic, s-a ridicat după aceea. Arbitrul nici nu a aşteptat, i-a dat imediat roşu. Nu se fac lucrurile astea.