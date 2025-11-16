Denis Drăguș, devastat după ce a primit un "roșu" istoric în Bosnia - România: "Vreau doar să-mi cer scuze" - Antena Sport

Închide meniul
Denis Drăguș, devastat după ce a primit un “roșu” istoric în Bosnia – România: “Vreau doar să-mi cer scuze”

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 1:08

Comentarii
Denis Drăguș, în timpul unui interviu / Antena Sport

Denis Drăguș nu a avut puterea să vorbească prea mult după eșecul României cu Bosnia, meci în care a încasat un cartonaș roșu la doar două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul naționalei fusese introdus de Mircea Lucescu în minutul 65 și a fost eliminat în minutul 67, după ce a ridicat piciorul la o minge, iar un adversar a venit din spate cu capul și a fost lovit.

Drăguș a ținut să își ceară scuze românilor și a transmis același mesaj și propriilor colegi din vestiar. Fotbalistul care evoluează în Turcia a recunoscut că nu a apucat să revadă faza și a declarat că în momentul de față doar se gândește la calificarea prin intermediul barajului.

Drăguș și-a găsit cu greu cuvintele după Bosnia – România

Drăguș a primit unul dintre cele mai rapide cartonașe roșii din istoria echipei naționale. Cu o eliminare în doar două minute, atacantul l-a devansat la acest capitol negativ și pe Jean Vlădoiu, care fusese scos din joc după trei minute de central la partida de la Mondialul din 1994 dintre Elveția și România.

Vreau doar să îmi cer scuze în fața tuturor, în fața românilor, a colegilor, echipei și îmi pare extrem de rău pentru ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că am pierdut și așa mai departe.

Sper doar să ne calificăm la baraj. Am avut impresia că am atins mingea primul și el a venit, n-am revăzut faza. A venit din spate, eu am băgat piciorul, n-aveam altfel cum să ajung la minge“, a spus atacantul naționalei.

După momentul eliminării, în timp ce se îndrepta spre vestiare, Drăguş a clacat, s-a aşezat pe jos şi a început să plângă, în timp ce doi membri ai staff-ului naţionalei îl priveau din picioare.

