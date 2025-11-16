Ianis Hagi, revoltat după Bosnia - România: "Nu poți destabiliza jocul așa". Ce a spus despre scandările rasiste - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Hagi, revoltat după Bosnia - România: "Nu poți destabiliza jocul așa". Ce a spus despre scandările rasiste

Preliminarii Campionatul Mondial 2026
EXCLUSIV

Ianis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 0:38

Ianis Hagi, revoltat după Bosnia – România: Nu poți destabiliza jocul așa. Ce a spus despre scandările rasiste

Ianis Hagi, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ianis Hagi a fost unul dintre jucătorii României care au acordat interviuri după eșecul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3. Mijlocașul lui Mircea Lucescu s-a arătat supărat de modul în care el și colegii săi au pierdut cele trei puncte, însă nu a ezitat să arate cu degetul deciziile de arbitraj luate de centralul Michael Oliver.

Fiul lui Gică Hagi a mărturisit că nu preferă un adversar anume pentru baraj, unde “tricolorii” pot da inclusiv peste emblematica Italia în semifinale. În final, fotbalistul de la Alanyaspor a dezvăluit ce a vorbit din postura de căpitan cu arbitrul partidei despre scandările rasiste ale bosniacilor, care s-au auzit pe stadion pe tot parcursul meciului.

Discursul lui Ianis Hagi, după Bosnia – România 3-1

O seară tristă, clar nu ne-am dorit să se termnie meciul în acest fel. Trebuie să acceptăm și să vedem ce am greșit în repriza a doua. Toate forțele înainte spre barajul din martie. Prima repriză am dominat așa cum ne-am dorit, ei au avut mingea fix unde ne-am dorit noi, tactic a ieșit fix ce plănuisem, așa am marcat și golul, am mai avut faze de a câștiga meciul. Acolo trebuia să închidem meciul, sa marcăm și al doilea, și al treilea gol.

A fost greșeala noastră că n-am reușit să închidem meciul. În a doua repriză au început mai bine, dar meciul nu era terminat, era echilibrat, se ducea într-o direcție unde și noi, și ei puteau marca. Nu poți să destabilizezi jocul în așa fel.

Au fost două faze identice, poate chiar mai rău la noi, pentru că Marius a ieșit cu capul spart, sânge peste tot. Trebuie să iei deciziile la fel și la noi, și la ei. I-am transmis chestia asta (n.r. lui Michael Oliver), el mi-a spus că el așa a văzut fazele, așa i-au transmis cei din VAR.

(n.r. Cum i se par adversarii de la baraj?) Oricine, nu contează, cum am spus-o și în octombrie, avem încredere că vom fi la mondiale și vrem ca țara și românii să creadă în noi în continuare. Vrem să îi facem fericiți.

(n.r. despre scandările bosniacilor) Sunt situații unde astea nu țin de noi, arbitrul cumva oprise meciul când s-a lovit Marius și a venit și mi-a transmis că a fost transmis pe difuzor în stadion să nu se mai strige. Începuse protocolul, apoi stadionul a continuat să strige «Țiganii, țiganii», însă pasul 2, 3 nu s-au mai făcut, nu știu de ce. Aici trebuie întrebați cei care sunt în puterea de a lua pasul 2 și pasul 3“, a spus Ianis Hagi pentru Antena Sport.

