Ianis Hagi, revoltat după Bosnia - România: "Nu poți destabiliza jocul așa". Ce a spus despre scandările rasiste - Antena Sport

Ianis Hagi a fost unul dintre jucătorii României care au acordat interviuri după eșecul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3. Mijlocașul lui Mircea Lucescu s-a arătat supărat de modul în care el și colegii săi au pierdut cele trei puncte, însă nu a ezitat să arate cu degetul deciziile de arbitraj luate de centralul Michael Oliver.

Fiul lui Gică Hagi a mărturisit că nu preferă un adversar anume pentru baraj, unde “tricolorii” pot da inclusiv peste emblematica Italia în semifinale. În final, fotbalistul de la Alanyaspor a dezvăluit ce a vorbit din postura de căpitan cu arbitrul partidei despre scandările rasiste ale bosniacilor, care s-au auzit pe stadion pe tot parcursul meciului.

Discursul lui Ianis Hagi, după Bosnia – România 3-1

“O seară tristă, clar nu ne-am dorit să se termnie meciul în acest fel. Trebuie să acceptăm și să vedem ce am greșit în repriza a doua. Toate forțele înainte spre barajul din martie. Prima repriză am dominat așa cum ne-am dorit, ei au avut mingea fix unde ne-am dorit noi, tactic a ieșit fix ce plănuisem, așa am marcat și golul, am mai avut faze de a câștiga meciul. Acolo trebuia să închidem meciul, sa marcăm și al doilea, și al treilea gol.

A fost greșeala noastră că n-am reușit să închidem meciul. În a doua repriză au început mai bine, dar meciul nu era terminat, era echilibrat, se ducea într-o direcție unde și noi, și ei puteau marca. Nu poți să destabilizezi jocul în așa fel.

Au fost două faze identice, poate chiar mai rău la noi, pentru că Marius a ieșit cu capul spart, sânge peste tot. Trebuie să iei deciziile la fel și la noi, și la ei. I-am transmis chestia asta (n.r. lui Michael Oliver), el mi-a spus că el așa a văzut fazele, așa i-au transmis cei din VAR.