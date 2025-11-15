Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar - Antena Sport

Golul prin care România a deschis scorul în duelul cu Bosnia a fost urmat de o celebrare ieșită din comun a celor care au creat reușita, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Cei doi jucători din atac s-au bucurat imitând un arbitru care arată un cartonaș, o aluzie la gestul pe care l-a făcut chiar atacantul FCSB-ului atunci când a fost eliminat în meciul cu Hermannstadt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bîrligea și Mihăilă au repetat astfel la Zenica exact ce făcuse fotbalistul lui Rizespor în vestiarul naționalei atunci când lotul se reunise acum câteva zile. Într-un videoclip postat pe pagina echipei naționale a fost surprins momentul în care jucătorul de bandă l-a “salutat” pe atacantul campioanei imitând gestul jucătorului de la FCSB din momentul în care a primit una dintre sancțiuni din duelul cu Hermannstadt.

Bîrligea și Mihăilă, celebrare ieșită din comun

România a deschis scorul în duelul cu Bosnia din Grupa H după o fază creată de Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea, cei care ieșiseră în evidență atunci când lotul s-a reunit prin modul în care fotbalistul care evoluează în Turcia și-a salutat colegul. După o pasă în adâncime, jucătorul de bandă a țâșnit și l-a găsit perfect în careu pe atacantul de la FCSB, care l-a executat pe portarul bosniac cu o scăriță elegantă.

Imediat după ce mingea a trecut de linia porții, cei doi n-au ezitat să recreeze momentul care a fost inițial postat și pe rețelele sociale, însă ulterior șters de cei care se ocupă de paginile de social media ale naționalei.