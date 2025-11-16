Valentin Mihăilă îl apără pe Denis Drăguș, după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Știu ce este în sufletul lui” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșar la Zenica, acolo unde a fost învinsă de selecționata Bosniei. Tricolorii lui Mircea Lucescu au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După această a doua înfrângere în fața Bosniei, echipa națională și-a luat ”adio” de la o posibilă clasare pe locul al doilea în grupă, la finalul preliminariilor.

Valentin Mihăilă nu dă vina pe Drăguș pentru eșecul de la Zenica: „Știu ce este în sufletul lui”

Deși naționala avea un moral bun după victoria contra Austriei, realitatea a lovit crunt la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a fost învinsă pentru a doua oară de Bosnia.

Cu toate că tricolorii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, rezultatul a fost răsturnat de gazde în repriza a doua, ajutați și de superioritatea numerică, Drăguș fiind eliminat la câteva minute de la intrarea pe gazon.

Imediat după fluierul final, Valentin Mihăilă a tras concluziile și a vorbit despre șansele de calificare ale naționalei noastre la Campionatul Mondial.