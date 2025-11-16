Valentin Mihăilă îl apără pe Denis Drăguș, după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Știu ce este în sufletul lui” - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a avut parte de un meci de coșar la Zenica, acolo unde a fost învinsă de selecționata Bosniei. Tricolorii lui Mircea Lucescu au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Denis Drăguș a văzut cartonașul roșu.
După această a doua înfrângere în fața Bosniei, echipa națională și-a luat ”adio” de la o posibilă clasare pe locul al doilea în grupă, la finalul preliminariilor.
Valentin Mihăilă nu dă vina pe Drăguș pentru eșecul de la Zenica: „Știu ce este în sufletul lui”
Deși naționala avea un moral bun după victoria contra Austriei, realitatea a lovit crunt la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a fost învinsă pentru a doua oară de Bosnia.
Cu toate că tricolorii au deschis scorul prin Daniel Bîrligea, rezultatul a fost răsturnat de gazde în repriza a doua, ajutați și de superioritatea numerică, Drăguș fiind eliminat la câteva minute de la intrarea pe gazon.
Imediat după fluierul final, Valentin Mihăilă a tras concluziile și a vorbit despre șansele de calificare ale naționalei noastre la Campionatul Mondial.
„Putem spune că nu am reușit să gestionăm avantajul, pentru că în a doua repriză am început foarte slab. Am început să intrăm în duelurile aeriene, corp la corp, care nu ne avantajau. La primul gol greșeala pleacă de la mine, puteam să dau mingea afară, îmi pare rău că am greșit la acel gol.
Meciul ni l-am făcut și mai greu după acel cartonaș roșu, dar în fotbal se întâmplă. Și eu am luat cartonaș roșu acum doi ani contra Israelului, Drăguș nu a vrut să ia roșu, a intrat cu foarte multă dorință, îmi pare rău și pentru el, știu ce e în sufletul lui. Am încercat să tragem de acel 1-1 și să marcăm pe final, dar a venit o execuție fantastică și am pierdut.
Puteam închide meciul din prima repriză, eu și Dennis am avut situații bune, i-am prins de multe ori pe contraatac,e jocul care ne avantajează. Nu este relaxare, știu cât de mult îmi doresc să marchez, să câștigăm, așa am vrut să dau, arbitrul nu a dat nici măcar corner. Puteam face mai mult, sunt foarte dezamăgit”.
Valentin Mihăilă: „Marius are urechea ruptă. Și acum îi curge sânge”
„Acum nu s-a terminat nimic, putem să ne calificăm de la baraj, cu toate că va fi mult mai greu, dar avem șansele noastre. De ce să nu trecem? S-a văzut că în fotbal nu mai contează cota echipei, dacă intri cu determinare și cu suflet, te poți bate cu oricine. (n. r. despre arbitraj) Și la meciul din tur am avut penalty clar, roșu la Marius este clar. Are urechea ruptă și acum îi curge sânge, nici măcar galben nu a dat. Foarte agresivi, dar nu mai putem întoarce nimic.
Sper că mergem la mondial, cu siguranță vom da totul pentru primul meci și să ne calificăm în finală, apoi”, a declarat Valentin Mihăilă pentru Antena Sport.
