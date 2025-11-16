Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem” - Antena Sport

Închide meniul
Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem"

Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem"

Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: „Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem”

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 1:05

Alexandru Chipciu, la pământ după eșecul cu Bosnia: Nu îmi dau seama cum am putut să pierdem”

Jucătorii naționalei României / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României a avut parte de o seară de coșmar la Zenica, acolo unde selecționata pregătită de Mircea Lucescu a înregistrat al doilea eșec în aceste preliminarii în fața Bosniei.

Alexandru Chipciu a fost surpriza selecționerului pentru acest duel, iar veteranul de la Universitatea Cluj a tras concluziile, după un joc tensionat, încheiat de tricolori în inferioritate numerică.

Alexandru Chipciu: „Ai un miliard de ocazii și ei iau 6 puncte”

Rămasă fără șanse pentru calificarea directă la Campionatul Mondial, naționala de fotbal a României a jucat cu locul al doilea pe masă la Zenica, împotriva selecționatei din Bosnia.

Tricolorii au punctat primii, dar au terminat partida cu o înfrângere și în inferioritate numerică. Aflat pe teren, Alexandru Chipciu a reacționat după un nou eșec în preliminarii.

„La momentul acesta nu îmi dau seama cu am putut să pierdem. Au dat gol din toate ocaziile, au avut bara ai, ăsta e fotbalul. La fel cum te bucuri după victoria cu Austria, așa cu Bosnia, ai un miliard de ocazii și ei iau 6 puncte. Barajul e cel mai important, nici nu știi cu cine e cel mai bine să joci.

Valorile sunt echilibrate, dar acum ne gândim la baraj și să reparăm greșelile din seara asta. Dezavantajul e că joci în deplasare, dar și Italia s-a chinuit cu Moldova. Fotbalul e imprevizibil, cum și în seara asta a fost. E clar că nu trebuie să dezarmăm, am arătat lucruri bune”, a declarat Alexandru Chipciu, potrivit primasport.ro.

