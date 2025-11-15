Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB - Antena Sport

Viitorul lui Louis Munteanu la CFR Cluj este în continuare incert, acesta fiind dorit cu insistență de patronul celor de la FCSB. După ce atacantul i-a solicitat un salariu uriaș la prima rundă de negocieri, Gigi Becali a luat o decizie importantă în privința sa.
Concret, finanțatorul roș-albaștrilor a înaintat o nouă ofertă pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani și așteaptă acum răspunsul din partea celui care a cucerit în sezonul trecut titlul de golgheter în Liga 1.
O nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Gigi Becali este aproape de a realiza o afacere importantă împreună cu Neluțu Varga. Patronul celor de la FCSB vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu și Lindon Emërllahu.
Negocierile s-au împotmolit însă la salariul atacantului român, care a avut, în viziunea finanțatorului roș-albaștrilor, cerințe exagerate față de ceilalți jucători din lotul campioanei României.
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Gigi Becali a înaintat o nouă ofertă pentru vârful de la CFR Cluj și este optimist că fotbalistul format de Gică Hagi va accepta.
