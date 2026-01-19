Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?"

Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?"

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 23:19

Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: Discutăm ca să ne aflăm în treabă?"

Ioan Becali a făcut o serie de declaraţii legate de Ștefan Târnovanu şi o eventuală plecare a lui de FCSB. Agentul a dezvăluit că portarul are șanse să plece în cele mai tari cinci campionate ale Europei pe o sumă mai mică decât cota sa de piață.

Declaraţiile făcute de Ioan Becali l-au enervat pe Mihai Stoica. Managerul a avut o replică dură pentru impresar.

„Primim un mail și atunci discutăm. În rest… să vorbim de jucători doar ca să avem ce să vorbim? Mie nu-mi plac lucrurile acestea.

Ce sens are să vorbim? Până nu vine oferta, n-avem ce să discutăm. Trei milioane pentru Târnovanu? Să vorbească de 3 milioane în alte părți. Discutăm ca să ne aflăm în treabă? Știm mai bine noi ce avem de făcut la FCSB”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

