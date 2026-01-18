Ștefan Târnovanu poate pleca la o echipă din Top 5: "Șanse mari". Suma posibilului transfer - Antena Sport

Ștefan Târnovanu poate deveni viitorul “produs de export” al FCSB-ului, potrivit ultimelor declarații făcute de impresarul Giovanni Becali. Agentul a dezvăluit că portarul are șanse să plece în vară la o echipă care evoluează în cele mai tari cinci campionate ale Europei pe o sumă mai mică decât cota sa de piață.

Ștefan Târnovanu este unul dintre cei mai importanți jucători din echipa FCSB-ului și în același timp unul dintre cei mai buni. Evoluțiile din buturile echipei roș-albastre ale goalkeeper-ului de 25 de ani nu ar fi rămas neobservate, iar un anunț făcut recent de Giovanni Becali lansează o narativă privind un viitor transfer al portarului.

Ștefan Târnovanu poate pleca de la FCSB pe 2,5 – 3 milioane de euro

Gigi Becali a transmis în mod explicit că nu vrea să mai cedeze alți jucători în această perioadă de iarnă după ce s-a despărțit de Edjouma și de Șut, însă situația poate sta cu totul diferit în următoarea “fereastră”, mai exact cea de vară. Potrivit lui Giovanni Becali, Târnovanu este un jucător care o poate părăsi și el pe FCSB în curând, fiind dorit într-unul dintre cele mai tari campionate ale Europei.

Impresarul crede că Gigi Becali ar putea să își cedeze portarul de bază pe o sumă cuprinsă între 2,5 și 3 milioane de euro, chiar dacă a sa cotă indică 4,5 milioane pe transfermarkt.com. Acum câteva săptămâni, Târnovanu și-a exprimat și el dorința de a pleca de la FCSB la o echipă de top din Europa care să aibă posibilitatea să evolueze și în Liga Campionilor.

“Și pentru Târnovanu am vorbit cu multe echipe. Avem o echipă care, cred că-n vară l-ar dori. Acum, în iarnă… E o echipă din top 5 campionate ale Europei. O echipă care poate să dea 3 milioane, zic eu.