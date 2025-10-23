Ultimatum pentru Denis Alibec! Ce a declarat liderul Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna - Antena Sport

Închide meniul
Ultimatum pentru Denis Alibec! Ce a declarat liderul Peluzei Nord, înaintea meciului cu Bologna

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 16:19

Denis Alibec, alături de colegii de la FCSB / SPORT PICTURES

Criza de rezultate de la FCSB a dus la un conflict inevitabil între jucători și galerie. La finalul partidei pierdute cu Metaloglobus, Denis Alibec a avut un dialog dur cu fanii grupării roș-albastre, iar situația a fost cât se poate de tensionată.

Totuși, Mihai Stoica a anunțat că cele două părți au avut o discuție și că fotbalistul regretă momentul din finalul jocului de la Clinceni. Gheorghe Mustață a avut un mesaj pentru atacantul venit în vară de la Farul Constanța.

Mustață, mesaj pentru Denis Alibec: „Mingea este la el”

Parcursul dezastruos al campioanei en-titre îi nemulțumește teribil pe fanii grupării roș-albastre, care l-au luat din nou la țintă pe Denis Alibec, la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus București.

Conflictul dintre atacant și suporteri putea escalada, acesta fiind potolit cu greu de Adrian Șut și restul coechipierilor. Gheorghe Mustață a explicat că suporterul Peluzei Nord pentru atacant va fi direct proporțional cu gestul acestuia dinaintea meciului de joi cu Bologna, când s-ar fi aflat că Alibec își va cere scuze în fața fanilor.

„Am avut o ședință, este adevărat. Așteptăm să vedem reacția lui Denis. Mingea este la el. În funcție de reacția lui, de gestul pe care-l face înainte de meci, de comportamentul lui, noi vom reacționa în consecință.

Am vorbit cu el miercuri și evident mi-a spus că regretă tot ceea ce s-a întâmplat. Vedem ce se întâmplă și ce face, totul depinde de el”, a explicat liderul Peluzei Nord, potrivit fanatik.ro.

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Citește și:
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
Observator
Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap
