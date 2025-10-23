Verdictul lui Marius Niculae despre FCSB şi Universitatea Craiova înainte de meciurile europene - Antena Sport

Marius Niculae (44 de ani) e de părere că Universitatea Craiova o va învinge pe Noah. La meciul FCSB – Bologna, Marius Niculae se aşteaptă la orice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB – Bologna se joacă de la ora 19:45, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Universitatea Craiova – Noah se dispută de la ora 22:00. Şi acest meci va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

Marius Niculae e de părere că Universitatea Craiova o va învinge pe Noah: “La FCSB ne putem aştepta la orice”

“La Craiova, sunt favoriți din punctul meu de vedere cu Noah, mai ales după înfrângerea de la Rakow, cred că în fața suporterilor vor face tot să câștige acest meci. FCSB nu e o constantă, dar a arătat tot timpul în competițiile europene că se poate întrece pe sine și obține victorii neașteptate, cum a fost și cea de la Go Ahead Eagles. Și în sezonul trecut, a obținut victorii la care nimeni nu se aștepta, deci de la FCSB ne putem aștepta la orice”, a declarat Marius Niculae în exclusivitate pentru AntenaSport.

Noah a câştigat primul meci din grupa principală Conference League. Echipa armeană a învins-o cu 1-0, acasă, pe formaţia croată Rijeka. Universitatea Craiova a pierdut prima partidă din grupa principală Conference League, cu Rakow. Formaţia poloneză s-a impus cu 2-0 în meciul disputat acasă cu Craiova lui Rădoi. FCSB a câştigat primul meci, cu 1-0, în deplasare, cu Go Ahead Eagles. Campioana României a pierdut apoi, acasă, cu formaţia elveţiană Young Boys Berna. Elveţienii s-au impus cu 2-0.