Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute - Antena Sport

Murgia şi-a lăsat echipa în 10! A luat două galbene în patru minute

Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 21:26

Murgia a făcut un gest inconştient, care l-a costat eliminarea. A încasat un cartonaş galben, iar patru minute mai târziu la un duel cu Olaru, fotbalisul a intrat cu cotul ridicat! Fotbalistul FCSB-ului a profitat din plin de imprundenţa jucătorului de la Cluj, a căzut, iar centralu a arătat justificat cartonaşul galben.

Murgia a solcitat ca centralul să revadă faza, la VAR, dar fără efect! Decizia a rămas neschimbată. Atfel, Universitatea Cluj a rămas din minul 39 în 10 oameni.

Murgia s-a aflat în conflict cu Sabău

Alessandro Murgia a venit în vară la Universitatea Cluj, liber de contract, după ce își încheiase angajamentul cu SPAL, echipa care în ultimele două sezoane îl împrumutase la Hermannstadt. Sabău îl dorise și în iarna anului trecut. Un mijlocaș central cu personalitate și experiența celor peste 130 de partide jucate în Serie A și Serie B din Italia, inclusiv pentru pentru Lazio, echipa la care a crescut. Ajuns sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, Murgia a fost folosit în primele 5 etape. Italianul a bifat 66% dintre minutele primelor 5 etape din Superliga României. Apoi, a început să fie lăsat pe bancă de către Sabău. Imediat s-a vorbit că motivul pentru care a fost lăsat pe bancă l-a reprezentat un conflict cu Sabău.

