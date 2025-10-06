Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 20:44

Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1

Mihai Stoica / SPORT PICTURES

FCSB a obținut o victorie importantă în goana pentru un loc în play-off, reușind să se impună cu scorul de 1-0 împotriva Universității Craiova, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 12 din Liga 1.

Mihai Stoica a vorbit despre parcursul roș-albaștrilor din acest sezon și a explicat care a fost cea mai bună echipă din competiția internă, după cele 12 runde disputate.

Dinamo, cea mai tare echipă din Liga 1 de până acum?

FCSB mai are mult de tras pentru a se apropia de echipele din fruntea clasamentului Gruparea antrenată de Elias Charalambous a obținut duminică abia al treilea succes din acest sezon, la capătul unui joc dificil cu Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a vorbit despre cele 12 etape disputate până acum în acest sezon și a surprins în momentul în care a spus care este cea mai puternică echipă de până acum.

„Am scos capul din apă și am respirat, dar intrăm tot cu capul în apă, nu poți să înoți altfel. Apa e adâncă, nu la fel, dar adâncă. Eu am altă părere, mie mi s-a părut că Dinamo a jucat cel mai bine, nu Craiova.

Evaluez echipele în funcție de meciurile cu noi. Ce rezultate am obținut cu echipele de calibru: 2-2 la CFR, 2-2 la Rapid, o mare minciună. A fost de ajuns să jucăm rău timp de doar câteva minute.

Singura care ne-a bătut, chiar dacă penalty-ul la la 1-1 e cam ușor dat, Dinamo ne-a bătut fără drept de apel. Și finalul meciului Craiova – Dinamo…”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

