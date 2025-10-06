Gigi Becali anunţă o lovitură de proporţii la FCSB: "Are fizic de fotbalist şi tupeu" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali anunţă o lovitură de proporţii la FCSB: “Are fizic de fotbalist şi tupeu”

Publicat: 6 octombrie 2025, 19:09

Gigi Becali, în timpul unui meci, pe Arena Naţională / Sport Pictures

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este convins că va da lovitura cu Alex Stoian, tânărul de 17 ani din lotul campioanei României. Stoian a reuşit să scoată penalty-ul din care FCSB a câştigat meciul cu Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1.

Tânărul care va împlini 18 ani în luna decembrie a fost schimbat la pauză, dar nu pentru că Gigi Becali a fost nemulţumit de prestaţia sa, ci pentru că nu voia să joace cu doi jucători în acelaşi timp, iar Cercel a fost introdus în locul lui Pantea, care avea cartonaş galben.

Gigi Becali e convins că va da lovitura cu Alex Stoian: “Are fizic mai de fotbalist decât Man”

Gigi Becali s-a declarat încântat de Alex Stoian şi este convins că va da lovitura cu jucătorul de 17 ani peste câţiva ani. El l-a comparat şi cu Dennis Man, jucător pe care l-a vândut la începutul anului 2021, la Parma, în schimbul a 12,6 milioane de euro.

“Stoian, mă gândeam să intre atacant aseară, în locul lui Bîrligea. După pauză. Mi-a fost teamă că ia ăla (n.r.- Pantea) vreun galben, că are intrări de-alea tari. Din cauza lui Baiaram. Stoian are alură de fotbalist, are 18 ani (n.r.- împlinește în decembrie). Când are mingea la picior, atacă el adversarul, intră cu mingea în adversar, nu așteaptă.

O să dau lovitura cu el! (n.r.- 15-20 de milioane de euro?) Nu mai zic ce sumă, dar cred că o să dau lovitura cu el! Îl stric, nu mai zic. Am tot zis și n-a ieșit! Are 18 ani, n-ai văzut ce fizic are? Știe cu mingea, are și tupeu. Așa cred (n.r.- că o să ia mai mulți bani pe Stoian decât pe Man). E mai înalt ca Man, are fizic mai de fotbalist decât Man”, a declarat Gigi Becali, la fanatik.ro.

  • 500.000 de euro este cota de piaţă a lui Alex Stoian în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 9 meciuri a jucat Alex Stoian în acest sezon şi a reuşit să înscrie un gol, în meciul cu FC Hermannstad, din prima etapă a Ligii 1
