Antrenorul din Liga 1 care nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali: "De-asta avem mai multe puncte" - Antena Sport

Antrenorul din Liga 1 care nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali: “De-asta avem mai multe puncte”

Alex Masgras Publicat: 20 februarie 2026, 8:21

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Antena Sport

Gigi Becali a primit o replică dură din partea lui Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad. Recent, patronul roş-albaştrilor a făcut mai multe declaraţii despre lupta pentru play-off, făcând referire şi la “Bătrâna Doamnă”, adversara celor de la FCSB din penultima etapă a sezonului regulat.

Becali a declarat despre arădeni că sunt “foarte slabi” atunci când a vorbit despre play-off, lucru pe care Adrian Mihalcea a dorit să îl taxeze înainte de meciul pe care echipa sa îl va susţine vineri după-amiază, pe terenul celor de la Oţelul Galaţi.

Adrian Mihalcea i-a dat replica lui Gigi Becali: “Slabi am fost de la început şi slabi suntem şi acum”

Mihalcea i-a dat replica lui Gigi Becali şi l-a ironizat pe patronul celor de la FCSB, făcând referire la situaţia din clasament a celor două echipe:

“Slabi am fost de la început și slabi suntem și în momentul de față, de asta avem mai multe puncte ca alții. Dar nu mă interesează în momentul de față următorul meci, cel de după Oțelul.

Acum mă interesează strict Oțelul, pentru că e focusul nostru. Calculele le vom face după meciul cu Oțelul, în funcție de ce se întâmplă”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sportarad.ro.

Înaintea etapei cu numărul 28, UTA Arad se află pe locul 8, cu 41 de puncte, în timp ce FCSB ocupă locul 10, cu 40 de puncte. Dacă UTA joacă etapa aceasta pe terenul celor de la Oţelul, vineri după-amiază, FCSB va juca luni, pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus.

