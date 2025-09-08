Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova într-un singur cuvânt. Cum s-a schimbat faţă de primul mandat în Bănie - Antena Sport

Închide meniul
Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova într-un singur cuvânt. Cum s-a schimbat faţă de primul mandat în Bănie

Publicat: 8 septembrie 2025, 8:35

Mirel Rădoi, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Mirel Rădoi a descris-o pe Universitatea Craiova, echipă pe care o antrenează, într-un singur cuvânt: “puternică”. Antrenorul oltenilor a recunoscut însă că se teme în această perioadă, dată fiind pauza pentru echipele naţionale.

Rădoi a transmis că mai mulţi jucători ai săi vor reveni la echipă, după convocări, cu trei zile înaintea partidei de campionat cu Farul. Totodată, el se aşteaptă ca echipa să fie lovită de suspendări sau accidentări până în pauza de iarnă.

De asemenea, întrebat despre ce s-a schimbat la el faţă de primul mandat pe banca Universităţii Craiova, Mirel Rădoi a oferit un răspuns ferm. El a recunoscut că a devenit un antrenor mai echilibrat.

“Noi ne-am așteptat ca, începând de acum, de la pauza asta internațională, să urmeze o perioadă deloc ușoară. De-aceea ne-am și mobilizat din startul sezonului să fim cât mai sus posibil la acest moment, de-aceea nici nu am amânat meciuri în campionat. Nu urmează ceva ușor pentru că avem mulți jucători convocați la loturi. Unii călătoresc foarte mult, la Mora sunt între 16 și 19 ore de zbor… Am jucători care vor ajunge joi-vineri la echipă, iar noi jucăm duminică.

E o perioadă de care m-am temut și încă mă tem, o să mă tem până în decembrie probabil. Pentru că vor veni în plus suspendările, accidentările, oboseala… Totuși, scoși din ritm, din priză cum spui, sper să nu ajungem.

(Ce s-a schimbat la antrenorul Mirel Rădoi?) Cred că sunt, măcar puțin, mai echilibrat. Am tot încercat să fiu mai echilibrat și e clar că nu am reușit în totalitate. Dar cred totuși că sunt puțin mai echilibrat ca înainte. Cumva, cred că am și un plus de răbdare, venit probabil de la trecerea anilor. Dar vizavi de principii, de disciplină, de tactică, de abordare – nu s-a schimbat nimic la mine.

(Cum o descrii pe Universitatea Craiova) O să folosesc un singur cuvânt: puternică! Îți spun și de ce: valoarea jucătorilor acoperă inclusiv lipsa momentană de omogenitate”, a declarat Mirel Rădoi, conform prosport.ro.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 20 de puncte, acumulate după opt runde disputate. Totodată, Mirel Rădoi a reuşit să-i califice pe olteni şi în grupa principală de Conference League.

