Mirel Rădoi i-a pus la zid pe cei de la U Cluj, după victoria cu Craiova: "Să nu mai înjure de morţi" - Antena Sport

Am păţit-o şi aici, şi în Giuleşti. E dezamăgirea mare, sunt foarte supăraţi. De-asta am venit eu înaintea lui Mitriţă. În momentul de faţă noi nu avem nevoie de lucrurile astea. Jucătorii sunt căzuţi, dar e de datoria mea să îi ridic.

„Trebuie să văd ce s-a întâmplat la pauză, acolo cred că s-a întâmplat ceva. Din păcate, cred că din dorinţă prea mare nu am mai fost echilibraţi şi ne-au surprins. Eu cred că s-a întâmplat ceva la pauză.

Nu aş prefera să dau nume. Au înjurat de morţi, de familie, cei de pe banca lui U Cluj, că tot ziceau de noi. Am înţeles că am primit galben pentru că am depăşit spaţiul tehnic. Rugămintea a fost să mă înjure, dar să nu mă mai înjure de morţi, că după aceea rămâne doar unul dintre noi viu.

Acum i-am adus în joc (n.r. pe U Cluj), la fel şi Rapid intră în joc dacă va câştiga. E un campionat furmos”, a declarat Mirel Rădoi, la digisport.ro.

Scandal în U Cluj – Universitatea Craiova

A fost scandal în duelul dintre U Cluj şi Universitatea Craiova, din runda a şasea de play-off. Jucătorii au fost aproape de bătaie, după un fault dur al lui Dan Nistor.