Mirel Rădoi, iritat când a fost întrebat despre viitorul la Universitatea Craiova: "Nu sunt obligat să clarific" - Antena Sport

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, a fost în centrul atenţiei în ultimele zile, după remiza de pe terenul lui Metaloglobus, scor 0-0. S-a vehiculat mult despre viitorul fostului selecţioner şi au apărut informaţii conform cărora acesta şi-ar dori să plece din Bănie.
După victoria din prima etapă a grupelor Cupei României în faţa Sănătăţii Cluj, scor 4-1, Mirel Rădoi nu a vrut să vorbească prea mult despre viitorul său.
Întrebat despre zvonurile apărute în ultima vreme, Mirel Rădoi a spus că nu îl interesează ce se discută, fiind vizibil iritat de această discuţie. Mai mult, el a subliniat că nu este obligat să clarifice orice informaţie care apare în spaţiul public, nefiind responsabilitatea sa:
“Nu şi nici nu mă interesează. Trebuie să întrebaţi conducerea (n.r. despre plecare). Nu sunt obligat să clarific. Cel mai bine întrebaţi sursele care ştiu ce se întâmplă, care au informaţiile. Am eu vreo responsabilitate pentru orice informaţie care apare?”, a declarat Mirel Rădoi, la digisport.ro.
