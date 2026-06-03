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Gigi Becali, “învins” de propriul jucător de la FCSB. Decizia luată de Comisia de Disciplină

Viviana Moraru Publicat: 3 iunie 2026, 18:13

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Gigi Becali, învins de propriul jucător de la FCSB. Decizia luată de Comisia de Disciplină

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei a anunţat decizia luată în cazul conflictului dintre Risto Radunovic şi Gigi Becali, de la FCSB. Jucătorul a avut câştig de cauză, după ce patronul roş-albaştrilor a vrut să-l amendeze.

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Întregul conflict a pornit în martie, atunci când Risto Radunovic şi-a întârziat revenirea în România. Acest fapt nu a fost pe placul lui Gigi Becali, care a vrut să-l amendeze cu un salariu, anume 20.000 de euro.

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Risto Radunovic a fost învoit pentru a călători la Belgrad, după ce soţia lui născuse o fetiţă. Fundaşul şi-a pierdut paşaportul în momentul revenirii în România, motiv pentru care a ajuns la echipa cu câteva zile mai târziu decât a fost stabilit iniţial.

Gigi Becali a avut o reacţie dură, la momentul respectiv, şi nu a tolerat comportamentul jucătorului său, pe care a vrut să-l amendeze pentru întârzierea la echipă.

“Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi. Și i-am zis și eu lui MM : «20.000 de euro amendă și pe bancă!». Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal.

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Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. «Domne, plec, mă întorc luni». I-am zis: «Bine, mă, vino marți, că nu e problemă». Zi măcar: «Marți m-am îmbătat, vin miercuri». Dar vii tocmai joi seară?Cine suntem, proștii tăi?”, spunea Gigi Becali, despre Risto Radunovic, în martie.

Ulterior, Risto Radunovic nu a fost de acord cu decizia luată de Gigi Becali. El şi-a angajat un avocat şi a făcut contestaţie, care a ajuns în cele din urmă pe masa Comisiei de Disciplină. FCSB a cerut ratificarea sancţiunii, însă nu a avut câştig de cauză, astfel că Gigi Becali nu-l va mai putea amenda pe muntenegrean.

FC FCSB vs. Radunovic Risto – Ratificare sancțiune disciplinară. Respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiată“, a anunţat Comisia de Disciplină, pe 3 iunie.

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