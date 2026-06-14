Ce se întâmplă cu arbitrul Omar Artan, după ce i-a fost interzisă intrarea în SUA! FIFA a luat decizia

Arbitrul somalez Omar Artan, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite unde urma să arbitreze la Cupa Mondială, va primi totuşi întreaga sumă cuvenită pentru turneu, relatează BBC.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

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Artan a fost interogat timp de 11 ore de către autorităţile americane de imigrare la Aeroportul Internaţional din Miami, înainte de a i se comunica că nu i se va permite intrarea în ţară, după ce paşaportul său diplomatic şi viza de intrare unică în SUA au fost respinse.

Un oficial al guvernului american a declarat că lui Artan nu i s-a permis intrarea în ţară din cauza unei presupuse „asocieri cu membri suspectaţi de apartenenţă la organizaţii teroriste”.

Artan a declarat că a fost interogat de către autorităţile de frontieră cu privire la legăturile sale cu gruparea militantă somaleză Al Shabab şi că le-a spus că nu ştie nimic despre această organizaţie.