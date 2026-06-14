Ce se întâmplă cu arbitrul Omar Artan, după ce i-a fost interzisă intrarea în SUA! FIFA a luat decizia

Arbitrul somalez Omar Artan, căruia i s-a refuzat intrarea în Statele Unite unde urma să arbitreze la Cupa Mondială, va primi totuşi întreaga sumă cuvenită pentru turneu, relatează BBC.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, a început pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
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Artan a fost interogat timp de 11 ore de către autorităţile americane de imigrare la Aeroportul Internaţional din Miami, înainte de a i se comunica că nu i se va permite intrarea în ţară, după ce paşaportul său diplomatic şi viza de intrare unică în SUA au fost respinse.
Un oficial al guvernului american a declarat că lui Artan nu i s-a permis intrarea în ţară din cauza unei presupuse „asocieri cu membri suspectaţi de apartenenţă la organizaţii teroriste”.
Artan a declarat că a fost interogat de către autorităţile de frontieră cu privire la legăturile sale cu gruparea militantă somaleză Al Shabab şi că le-a spus că nu ştie nimic despre această organizaţie.
„Aveam toate documentele necesare. Aveam viza corespunzătoare”, a declarat Artan. „Sunt pur şi simplu un arbitru care încearcă să-şi împlinească visul, cel mai mare vis al vieţii mele: să ajung la Cupa Mondială.”
După ce a fost trimis înapoi cu avionul în Turcia, Artan a primit ajutor din partea oficialilor FIFA din Istanbul, înainte de a se îmbarca într-un zbor către Mogadishu, capitala Somaliei. Surse au declarat pentru BBC Sport că, deşi Artan nu va participa la Cupa Mondială, FIFA s-a angajat să îi plătească salariul. Arbitrii nu cunosc suma exactă pe care o vor primi pentru arbitrajul de la Cupa Mondială, aceasta fiind plătită după încheierea turneului.
Artan, desemnat arbitrul anului 2025 la categoria masculină de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), a fost invitat să arbitreze Supercupa Europei, dintre Paris Saint-Germain şi Aston Villa, care va avea loc la Salzburg, în Austria, în data de 12 august.
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