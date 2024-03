Neluțu Varga a auzit ce s-a scris despre Cristi Balaj și a răbufnit: „Minciuni ordinare!” - Antena Sport

Îmi expiră contractul la vară, tot din discuția pe care am avut-o cu domnul Varga mi-a spus că vrea să rămân pe viață la CFR Cluj și mi-a spus-o de curând. Deci este doar o formalitate. Mă simt foarte bine aici, îmi place. E schimbată situația din ultimii ani, dar acum facem un pas în spate doar pentru a ne lua avânt”, a spus și Cristi Balaj, conform sursei citate anterior.

Neluţu Varga, mesaj tranşant pentru Adrian Mutu

Neluţu Varga a transmis un mesaj tranşant pentru Adrian Mutu. Patronul de la CFR Cluj a recunoscut că a avut alte aşteptări de la duelul cu Universitatea Craiova, pierdut de clujeni în prima etapă a play-off-ului. Acesta a mai dezvăluit şi ce obiectiv clar i-a setat „Briliantului”.

CFR Cluj a picat pe locul patru în play-off, după ce a fost învinsă de Universitatea Craiova. Clujenii sunt la opt puncte distanţă de primul loc, ocupat de FCSB.

„Normal că m-am așteptat la altceva. Nu mi-a displăcut jocul, dar nu mi-a plăcut că nu am câștigat. Dar am avut ghinion. Au fost 22 de ocazii. nu pot să îl condamn pe Mutu pentru înfrângere. Echipa a jucat.

Deocamdată este în grafic. Dacă face ce are de făcut, totul va merge bine. Nimic nu e terminat. Șansele să-și îndeplinească obiectivul sunt foarte mari.

(N.r. Care este obiectivul?) Minim locul 2. Obiectivul pe care l-am pus este minim locul 2, dar bineînțeles că vrem titlul. Anul acesta a fost un an de reconstrucție și nu am fost așa exigent, dar nu înseamnă că am lăsat garda jos. (N.r. Ce se întâmplă dacă nu-şi îndeplineşte obiectivul) Discutăm, reanalizăm”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.