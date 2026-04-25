Neluțu Varga, anunțul momentului la CFR, înaintea derby-ului cu U Cluj: „Nu mai e nicio problemă”

CFR Cluj a primit o veste extraordinară cu doar câteva ore înaintea disputei cu Universitatea Cluj, din etapa a șasea de play-off. Neluțu Varga a achitat una dintre cele mai mari datorii ale ardelenilor, lucru confirmat chiar de acesta.

Finanțatorul clubului din Gruia a achitat nu mai puțin de 600.000 de euro, banii reprezentând o datorie eșalonată către ANAF, care avea termen scadent data de 24 aprilie.

Neluțu Varga, plată de 600.000 de euro către ANAF

Neluțu Varga este decis să aducă CFR Cluj pe linia de plutire, iar finanțatorul ardelenilor a achitat o datorie de 600.000 de euro către ANAF. Anunțul uriaș a fost făcut de acesta cu doar câteva ore înaintea derby-ului cu Universitatea Cluj.

„S-a rezolvat. Am trimis banii, așa cum am promis. Nu mai e nicio problemă. Am lăsat plata pentru ultima zi a termenului, dar am achitat-o. De acum nu mai sunt probleme. Asta a fost cea mai mare plată. Lunile viitoare ratele sunt mici, câteva zeci de mii de euro. Nimic de speriat”, a declarat Neluțu Varga, potrivit gsp.ro.