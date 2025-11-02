Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: „Fură curent. Este un analfabet” - Antena Sport

CFR Cluj a suferit un eșec dramatic pe Arena Națională, în meciul care a deschis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea ardeleană conducea Dinamo cu scorul de 1-0, dar a pierdut jocul în prelungiri.

Eugen Trică l-a acuzat pe Neluțu Varga că el ar fi făcut schimbările în acest joc, iar patronul celor de la CFR Cluj a avut o replică devastatoare pentru fostul jucător al ardelenilor.

Neluțu Varga, replică acidă pentru Eugen Trică

CFR Cluj se îndepărtează de play-off cu fiecare etapă, iar eșecul dramatic suferit pe Arena Națională a adâncit criza în care se află clubul patronat de Neluțu Varga.

Acuzat de Eugen Trică, care a transmis că el ar fi făcut schimbările în duelul cu Dinamo, finanțatorul celor de la CFR Cluj a venit cu o replică acidă pentru fostul jucător din Gruia.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.