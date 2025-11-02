Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: „Fură curent. Este un analfabet” - Antena Sport

CFR Cluj a suferit un eșec dramatic pe Arena Națională, în meciul care a deschis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea ardeleană conducea Dinamo cu scorul de 1-0, dar a pierdut jocul în prelungiri.
Eugen Trică l-a acuzat pe Neluțu Varga că el ar fi făcut schimbările în acest joc, iar patronul celor de la CFR Cluj a avut o replică devastatoare pentru fostul jucător al ardelenilor.
Neluțu Varga, replică acidă pentru Eugen Trică
CFR Cluj se îndepărtează de play-off cu fiecare etapă, iar eșecul dramatic suferit pe Arena Națională a adâncit criza în care se află clubul patronat de Neluțu Varga.
Acuzat de Eugen Trică, care a transmis că el ar fi făcut schimbările în duelul cu Dinamo, finanțatorul celor de la CFR Cluj a venit cu o replică acidă pentru fostul jucător din Gruia.
„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.
Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată. Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta”.
Neluțu Varga: „I-am întins o mână când nu avea ce mânca”
„Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât.
Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.
