Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: „Fură curent. Este un analfabet” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: „Fură curent. Este un analfabet”

Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: „Fură curent. Este un analfabet”

Daniel Işvanca Publicat: 2 noiembrie 2025, 18:14

Comentarii
Neluțu Varga, atac devastator la un fost jucător al CFR-ului: Fură curent. Este un analfabet”

Neluțu Varga

CFR Cluj a suferit un eșec dramatic pe Arena Națională, în meciul care a deschis etapa cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea ardeleană conducea Dinamo cu scorul de 1-0, dar a pierdut jocul în prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eugen Trică l-a acuzat pe Neluțu Varga că el ar fi făcut schimbările în acest joc, iar patronul celor de la CFR Cluj a avut o replică devastatoare pentru fostul jucător al ardelenilor.

Neluțu Varga, replică acidă pentru Eugen Trică

CFR Cluj se îndepărtează de play-off cu fiecare etapă, iar eșecul dramatic suferit pe Arena Națională a adâncit criza în care se află clubul patronat de Neluțu Varga.

Acuzat de Eugen Trică, care a transmis că el ar fi făcut schimbările în duelul cu Dinamo, finanțatorul celor de la CFR Cluj a venit cu o replică acidă pentru fostul jucător din Gruia.

„Dacă Trică crede așa ceva, înseamnă că fură curent. Eu sunt departe plecat, în Africa, nici măcar nu am vorbit cu nimeni de la CFR Cluj în ziua meciului cu Dinamo sau orice legat de echipă, legat de club, jur.

Reclamă
Reclamă

Iar dacă cineva crede că eu mă ocup să pun jucători în teren, chiar avem de a face cu oameni nebuni. Nu am făcut treaba asta niciodată și nu o să o fac niciodată. Că e vorba de Zouma, X, Y sau oricine altcineva. Eugen Trică vorbește numai tâmpenii. De unde știe el ce e în clubul ăsta? Nu are nicio treabă cu clubul ăsta”.

Neluțu Varga: „I-am întins o mână când nu avea ce mânca”

„Dar de fapt Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca și după aia voia mult mai mult decât atât.

Nu i-am mai răspuns la telefon, l-am lăsat să meargă pe drumul lui și acum aruncă numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj. Deci ăsta este Eugen Trică, omul care se ruga să-l pun antrenor și nu am fost de acord”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

CALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economieCALCUL. Cum poți strânge un milion de lei până la pensie, chiar și cu salariul minim pe economie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din SuperLiga. Exclusiv
Fanatik.ro
Fotbalistul care suferă de „boala secolului” revine la antrenamente! Veste uriașă pentru două echipe din SuperLiga. Exclusiv
20:03
VideoJurnal AntenaSport | Alina Rotaru nu a renunțat la visul ei: un aur olimpic
20:02
Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu
19:59
VideoJurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
19:35
VideoVictor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid
19:23
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: “Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni”
18:57
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Echipele de start pentru capul de afiș al etapei
Vezi toate știrile
1 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 2 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 3 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 4 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 5 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 6 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului