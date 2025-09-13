Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru” - Antena Sport

S-a vorbit mult în această vară despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj, însă atacantul a rămas sub comanda lui Andrea Mandorlini în Gruia. Neluțu Varga a investit peste două milioane de euro în aducerea sa de la Fiorentina și speră să scoată bani frumoși de pe urma plecării acestuia.
Ioan Becali a intrat într-un conflict aprins cu patronul ardelenilor, după ce a transmis că CFR Cluj nu va încasa integral banii veniți de pe urma unui posibil transfer al vârfului de 23 de ani.
Neluțu Varga, atac tăios la Ioan Becali: „Îi e ciudă”
Ioan Becali a vorbit recent despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj, iar acesta a explicat că formația din Gruia nu deține 100% din drepturile federative asupra jucătorului.
„Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Americanul de acolo l-a lăsat liber. Jumătate din suma care se va încasa pe transferul lui Munteanu va merge la directorul sportiv de la Fiorentina și la un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate.
Spun din surse aproape oficiale. Fiorentina l-a lăsat liber. Neluțu nu a dat nimic pe el. Doar contractul l-a plătit. L-a luat liber de contract. Fiorentina l-a lăsat liber la CFR. Nu a reușit acolo. A spus americanul că la ei nu intră. Au scăpat de el. Niciun ban nu a dat Neluțu. Mai există și sursa a doua care spune că Fiorentina vrea două milioane, dar eu știu că l-a lăsat gratis la CFR”, spunea Ioan Becali pentru fanatik.ro.
Finanțatorul celor de la CFR Cluj a venit cu un răspuns tăios pentru celebrul agent și a explicat că nu datorează niciun procent către vreun impresar sau către directorul sportiv al grupării din Serie A.
„Astea sunt aberații! În primul rând, transferul s-a făcut cu clubul Fiorentina, nu cu directorul sportiv sau mai știu eu cine. Iar jucătorul este 100% al nostru, al CFR-ului. Nu deținem doar 50% sau 40% din drepturile lui, ci 100%.
Am plătit o sumă importantă pentru el pentru că știam ce valoare are și că ne poate ajuta. Și s-a văzut imediat. Și știam că atunci când îl vom vine vom primi mult mai mulți bani. O să vedeți că așa va fi.
Sunt niște declarații date de cineva care nu știe detaliile. Și probabil are divergențe cu impresarul și îi e ciudă că nu au putut să-l ia el pe Louis”, a spus Neluțu Varga pentru gsp.ro.
