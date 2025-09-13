Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru”

Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: „Este 100% al nostru”

Daniel Işvanca Publicat: 13 septembrie 2025, 19:55

Comentarii
Neluțu Varga face lumină în cazul lui Louis Munteanu: Este 100% al nostru”

Louis Munteanu, într-un meci al celor de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

S-a vorbit mult în această vară despre plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj, însă atacantul a rămas sub comanda lui Andrea Mandorlini în Gruia. Neluțu Varga a investit peste două milioane de euro în aducerea sa de la Fiorentina și speră să scoată bani frumoși de pe urma plecării acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ioan Becali a intrat într-un conflict aprins cu patronul ardelenilor, după ce a transmis că CFR Cluj nu va încasa integral banii veniți de pe urma unui posibil transfer al vârfului de 23 de ani.

Neluțu Varga, atac tăios la Ioan Becali: „Îi e ciudă”

Ioan Becali a vorbit recent despre transferul lui Louis Munteanu la CFR Cluj, iar acesta a explicat că formația din Gruia nu deține 100% din drepturile federative asupra jucătorului.

„Pe Munteanu, Fiorentina l-a lăsat complet liber. Americanul de acolo l-a lăsat liber. Jumătate din suma care se va încasa pe transferul lui Munteanu va merge la directorul sportiv de la Fiorentina și la un impresar. Ei doi o să ia 50% din suma de transfer, iar Neluțu Varga cealaltă jumătate.

Spun din surse aproape oficiale. Fiorentina l-a lăsat liber. Neluțu nu a dat nimic pe el. Doar contractul l-a plătit. L-a luat liber de contract. Fiorentina l-a lăsat liber la CFR. Nu a reușit acolo. A spus americanul că la ei nu intră. Au scăpat de el. Niciun ban nu a dat Neluțu. Mai există și sursa a doua care spune că Fiorentina vrea două milioane, dar eu știu că l-a lăsat gratis la CFR”, spunea Ioan Becali pentru fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Finanțatorul celor de la CFR Cluj a venit cu un răspuns tăios pentru celebrul agent și a explicat că nu datorează niciun procent către vreun impresar sau către directorul sportiv al grupării din Serie A.

„Astea sunt aberații! În primul rând, transferul s-a făcut cu clubul Fiorentina, nu cu directorul sportiv sau mai știu eu cine. Iar jucătorul este 100% al nostru, al CFR-ului. Nu deținem doar 50% sau 40% din drepturile lui, ci 100%.

Am plătit o sumă importantă pentru el pentru că știam ce valoare are și că ne poate ajuta. Și s-a văzut imediat. Și știam că atunci când îl vom vine vom primi mult mai mulți bani. O să vedeți că așa va fi.

Locul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţieLocul din România unde există un singur poştaş. Scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie
Reclamă

Sunt niște declarații date de cineva care nu știe detaliile. Și probabil are divergențe cu impresarul și îi e ciudă că nu au putut să-l ia el pe Louis”, a spus Neluțu Varga pentru gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Observator
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
Fanatik.ro
Fotbalistul milionar care a devenit un adevărat erou. A trimis o geantă cu bani pentru a salva viața unei fetițe
19:39
LIVE TEXTJuventus – Inter 2-1. A marcat și Yildiz. Primul mare derby pentru Cristi Chivu în Serie A
19:32
VIDEOFC Porto – Nacional LIVE VIDEO (20:00). Campioana Sporting, LIVE în AntenaPLAY de la 22:30
19:15
Real Madrid, victorie în 10 oameni contra lui Real Sociedad. Kylian Mbappe, omul meciului
19:11
Basarab Panduru, dat pe spate de un antrenor din Liga 1: “A dat dovadă de asta!”
19:10
Adrian Mihalcea, fără cuvinte după UTA – FC Argeș 3-3: „Foarte greu să fiu rațional”
19:00
UPDATEIanis Hagi, rezervă la primul meci de la transferul la Alanyaspor. Dennis Man, pus și el pe bancă
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 6 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic