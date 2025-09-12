Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma - Antena Sport

CFR Cluj va juca sâmbătă pe terenul celor de la Metaloglobus București, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini nu concepe să se întoarcă fără trei puncte din duelul de la Clinceni.
Tehnicianul care i-a luat locul pe bancă lui Dan Petrescu are absențe importante pentru acest joc. Louis Munteanu nu face parte din lotul ardelenilor și nu va fi apt nici pentru următoarele jocuri.
CFR Cluj, fără Louis Munteanu la meciul cu Metaloglobus
CFR Cluj are un singur succes în actuala ediție de campionat, iar meciul cu Metaloglobus poate reprezenta un nou început pentru formația antrenată de Andrea Mandorlini.
La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul clujenilor a vorbit despre absențele cu care se confruntă pentru acest meci, dar și despre când vor putea debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR.
„A fost așa și așa săptămâna asta. Mulți au fost plecați la echipele naționale. Parcursul e unul lung, le-am spus jucătorilor că trebuie să creștem intensitatea. Fără muncă și sacrificiu, va fi greu. Unii dintre jucători abia au ajuns la echipă, au avut și probleme cu avionul.
Au plecat jucători, trebuie să ne recalibrăm acum. E o situație pe care am acceptat-o, nu mai contează ce a fost, contează ce va fi. Ce vă pot spune că doar Coco s-au pregătit 100% cu echipa. La Zouma și Slimani vom vedea aportul pe care îl pot aduce atunci când vor fi 100% din punct de vedere fizic”.
Andrea Mandorlini: „Zouma și Slimani nu vor face deplasarea”
„E posibil să-l vedem pe Coco. Am avut probleme pe acea poziție, Abeid nu e în acest moment, iar Coco poate fi o soluție. Dintre cei nou veniți, el e cel mai pregătit.
Louis nu poate să joace. E accidentat. Două-trei săptămâni va mai dura până revine. Zouma și Slimani nu vor face deplasarea. Nici Muhar. E mai bine, dar nu e pregătit pentru meci. Mai are nevoie de o săptămână”, a declarat Andrea Mandorlini la conferința de presă.
- Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal!
- Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!”
- Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”
- FCSB, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul cu Csikszereda
- Mirel Rădoi se teme înaintea meciului cu Farul: “Ne-a creat probleme mereu”