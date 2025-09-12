Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma - Antena Sport

CFR Cluj va juca sâmbătă pe terenul celor de la Metaloglobus București, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini nu concepe să se întoarcă fără trei puncte din duelul de la Clinceni.

Tehnicianul care i-a luat locul pe bancă lui Dan Petrescu are absențe importante pentru acest joc. Louis Munteanu nu face parte din lotul ardelenilor și nu va fi apt nici pentru următoarele jocuri.

CFR Cluj, fără Louis Munteanu la meciul cu Metaloglobus

CFR Cluj are un singur succes în actuala ediție de campionat, iar meciul cu Metaloglobus poate reprezenta un nou început pentru formația antrenată de Andrea Mandorlini.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul clujenilor a vorbit despre absențele cu care se confruntă pentru acest meci, dar și despre când vor putea debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR.

„A fost așa și așa săptămâna asta. Mulți au fost plecați la echipele naționale. Parcursul e unul lung, le-am spus jucătorilor că trebuie să creștem intensitatea. Fără muncă și sacrificiu, va fi greu. Unii dintre jucători abia au ajuns la echipă, au avut și probleme cu avionul.