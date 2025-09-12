Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma

Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 18:06

Comentarii
Andrea Mandorlini, vești despre starea lui Louis Munteanu. Ce a spus despre debutul lui Zouma

Andrea Mandorlini, într-un meci jucat de CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj va juca sâmbătă pe terenul celor de la Metaloglobus București, iar formația antrenată de Andrea Mandorlini nu concepe să se întoarcă fără trei puncte din duelul de la Clinceni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul care i-a luat locul pe bancă lui Dan Petrescu are absențe importante pentru acest joc. Louis Munteanu nu face parte din lotul ardelenilor și nu va fi apt nici pentru următoarele jocuri.

CFR Cluj, fără Louis Munteanu la meciul cu Metaloglobus

CFR Cluj are un singur succes în actuala ediție de campionat, iar meciul cu Metaloglobus poate reprezenta un nou început pentru formația antrenată de Andrea Mandorlini.

La conferința de presă premergătoare partidei, tehnicianul clujenilor a vorbit despre absențele cu care se confruntă pentru acest meci, dar și despre când vor putea debuta Kurt Zouma și Islam Slimani la CFR.

„A fost așa și așa săptămâna asta. Mulți au fost plecați la echipele naționale. Parcursul e unul lung, le-am spus jucătorilor că trebuie să creștem intensitatea. Fără muncă și sacrificiu, va fi greu. Unii dintre jucători abia au ajuns la echipă, au avut și probleme cu avionul.

Reclamă
Reclamă

Au plecat jucători, trebuie să ne recalibrăm acum. E o situație pe care am acceptat-o, nu mai contează ce a fost, contează ce va fi. Ce vă pot spune că doar Coco s-au pregătit 100% cu echipa. La Zouma și Slimani vom vedea aportul pe care îl pot aduce atunci când vor fi 100% din punct de vedere fizic”.

Andrea Mandorlini: „Zouma și Slimani nu vor face deplasarea”

„E posibil să-l vedem pe Coco. Am avut probleme pe acea poziție, Abeid nu e în acest moment, iar Coco poate fi o soluție. Dintre cei nou veniți, el e cel mai pregătit.

Louis nu poate să joace. E accidentat. Două-trei săptămâni va mai dura până revine. Zouma și Slimani nu vor face deplasarea. Nici Muhar. E mai bine, dar nu e pregătit pentru meci. Mai are nevoie de o săptămână”, a declarat Andrea Mandorlini la conferința de presă.

Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în ItaliaCum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
Fanatik.ro
Vladimir Screciu, transfer de ultimă oră de la Universitatea Craiova? Echipa care forţează mutarea în ultimele zile de mercato: “Ar fi o lovitură”
19:07
Un nume important va antrena echipa care vrea să îl transfere pe Ștefan Baiaram!
18:54
Legenda continuă! Guillermo Ochoa a semnat cu o nouă echipă la 40 de ani
18:43
Ce fac azi cei mai bine plătiți trei jucători de la Dinamo, în era Cortacero: doar unul mai joacă fotbal!
18:34
Ștefan Baiaram a reacționat după oferta uriașă primită din Turcia: “Acesta e gândul meu!”
18:12
Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”
17:40
FCSB, fără unul dintre cei mai importanți jucători la meciul cu Csikszereda
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic