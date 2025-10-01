Neluţu Varga l-a găsit pe "următorul Louis Munteanu". Noua vedetă de la CFR Cluj: "Fără 5 milioane nu discut" - Antena Sport

Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu” de la CFR Cluj. Patronul clujenilor vrea să dea lovitura cu Lorenzo Biliboc, tânărul jucător în vârstă de doar 18 ani.

Biliboc a fost transferat de CFR Cluj în vară, de la Juventus U20. El a bifat deja opt meciuri la formaţia lui Andrea Mandorlini, pentru care a marcat două goluri, în ultimele două etape, cu U Cluj şi UTA.

Neluţu Varga l-a găsit pe “următorul Louis Munteanu”

Neluţu Varga s-a declarat încântat de jocul prestat de Lorenzo Biliboc, fiind convins că va da lovitura cu transferul lui. Patronul de la CFR Cluj nu vrea să obţină o sumă mai mică de cinci milioane de euro în schimbul tânărului atacant.

“De la meci mă așteptam la mai mult, dar cea mai frumoasă surpriză a fost Biliboc. Va fi următorul jucător care va pleca pe bani mulți. Următorul Louis Munteanu. Îmi place foarte mult. Are viteză, explozie. Este cel mai bun tânăr jucător din România. Trebuie să nu uităm că are doar 18 ani. Mi-au tot spus despre el că are calități și am cerut să-l lase să joace cât mai mult, să-l vedem. Mereu voi promova și jucători tineri.

Am dat puțini bani pentru el. Nici nu știu câți. Mie nu-mi place să fac eu prețuri pe jucători, dar fără 5 milioane de euro nici n-aș discuta cu nimeni, în acest moment. Dar vedem ce face în viitor. El va mai crește”, a declarat Neluţu Varga, conform prosport.ro.