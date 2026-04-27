Neluțu Varga lămurește problema investitorilor străini la CFR Cluj: „Am afaceri importante cu ei”

CFR Cluj a reintrat din nou în lupta pentru titlu după victoria cu Universitatea Cluj și au apărut mai multe zvonuri privind niște potențiali investitori care ar fi fost în tribune la jocul din Gruia.

Se vorbea despre o investiție de aproximativ 10 milioane de euro în acest context, însă Neluțu Varga a lămurit imediat situația și a dezvăluit care este relația sa cu aceștia.

Fără investitori noi la CFR Cluj! Neluțu Varga a lămurit lucrurile

Neluțu Varga a revenit în țară și a urmărit din lojă partida dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj, dar finanțatorul din Gruia nu a fost singur. Acesta a avut alături de el mai mulți parteneri de afaceri, de origine elvețiană.

Într-un interviu oferit luni, omul de afaceri a explicat și dacă respectivii parteneri vor investi sau nu bani la gruparea „feroviară”.

„Într-adevăr, am avut niște oaspeți importanți la derby-ul CFR Cluj – Universitatea Cluj. Am văzut că au apărut informații că vor veni să investească 10 milioane de euro la CFR Cluj. Sunt niște prieteni elvețieni cu potență, cu care facem afaceri foarte mari. Nu se pune problema să investească în club.