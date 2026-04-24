Neluțu Varga, reacție surprinzătoare înaintea derby-ului CFR Cluj – U Cluj: „Dacă nu luăm noi titlul, să-l ia ei”

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 16:12

Neluţu Varga, în timpul unui meci / Hepta

Neluțu Varga a oferit o reacție surprinzătoare înaintea derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj. Cele două rivale din Ardeal se vor duela sâmbătă, în etapa a șasea a play-off-ului.

Întrebat despre lupta la titlu, Neluțu Varga nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori ca rivalii de la U Cluj să câștige marele trofeu, în cazul în care echipa sa nu va reuși asta.

Neluțu Varga a surprins, înainte de CFR Cluj – U Cluj

„(N.r. Cine ați prefera să câștige titlul în Liga 1 dacă nu-l va cuceri CFR Cluj?) Bineînțeles, că (aș vrea) Universitatea Cluj, în caz că nu vom lua noi! Până la urmă, sunt clujeni de-ai noștri”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.

Totodată, Neluțu Varga are încredere că elevii lui Daniel Pancu pot intra în lupta pentru câștigarea titlului, în funcție de rezultatele din această etapă de play-off.

„Sincer, îmi doresc să câștigăm acest derby și șanse matematice sunt la titlu, bineînțeles. Dar, mai întâi, să vedem ce facem în acest joc, ce se mai întâmplă în campionat, în etapa aceasta.

Important e să câștigăm fiecare meci, pas cu pas, și vom vedea după unde vom fi. Sper să câștigăm sâmbătă, iar după acest meci vom putea să ne gândim și la mai mult. Dar, în acest moment, repet, ne concentrăm la meciul cu Universitatea Cluj. După… Vom mai vorbi”, a mai spus Neluțu Varga.

CFR Cluj a învins-o în runda trecută pe FC Argeș, scor 1-0, și a urcat pe locul trei în play-off. Trupa lui Daniel Pancu e la cinci puncte distanță de primele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova.

