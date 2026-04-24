Neluțu Varga, reacție surprinzătoare înaintea derby-ului CFR Cluj – U Cluj: „Dacă nu luăm noi titlul, să-l ia ei”

Neluțu Varga a oferit o reacție surprinzătoare înaintea derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj. Cele două rivale din Ardeal se vor duela sâmbătă, în etapa a șasea a play-off-ului.

Întrebat despre lupta la titlu, Neluțu Varga nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori ca rivalii de la U Cluj să câștige marele trofeu, în cazul în care echipa sa nu va reuși asta.

Neluțu Varga a surprins, înainte de CFR Cluj – U Cluj

„(N.r. Cine ați prefera să câștige titlul în Liga 1 dacă nu-l va cuceri CFR Cluj?) Bineînțeles, că (aș vrea) Universitatea Cluj, în caz că nu vom lua noi! Până la urmă, sunt clujeni de-ai noștri”, a declarat Neluțu Varga, conform gsp.ro.

Totodată, Neluțu Varga are încredere că elevii lui Daniel Pancu pot intra în lupta pentru câștigarea titlului, în funcție de rezultatele din această etapă de play-off.

„Sincer, îmi doresc să câștigăm acest derby și șanse matematice sunt la titlu, bineînțeles. Dar, mai întâi, să vedem ce facem în acest joc, ce se mai întâmplă în campionat, în etapa aceasta.