Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: "Au crezut dușmanii că murim?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?”

Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?”

Publicat: 23 noiembrie 2025, 13:59

Comentarii
Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: Au crezut dușmanii că murim?

Neluţu Varga, în timpul unuii meci - Hepta

Neluțu Varga a venit cu o veste uriașă înaintea meciului dintre CFR Cluj și Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunțat că echipa a scăpat de datorii, ceea ce înseamnă că CFR Cluj nu mai riscă să fie depunctată.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clujenii riscau să piardă puncte în clasament din cauza unor restanțe salariale către mai mulți jucători. Mai mulți fotbaliști au refuzat în primă fază plățile eșalonate propuse de club, dar se pare că lucrurile s-au rezolvat.

Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid! A plătit datoriile, iar echipa a scăpat de depunctare

Marele anunț a fost făcut chiar de către Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, care a anunțat că a plătit tot ce era de plătit și că nu se mai pune problema unei depunctări în acest moment. De asemenea, șeful echipei din Gruia a avut un mesaj și pentru cei care se bucurau de situația în care se afla CFR Cluj:

“Am plătit tot ce era de plătit pentru monitorizare ca să scăpăm de depunctare. Era vorba de o sumă de 1,34 milioane de euro. A fost o chestiune de timp pentru a mă încadra cu plățile.

A fost o perioadă mai grea în ultimul timp, dar asta nu a însemna că murim. Păi, ce, au crezut dușmanii că murim?”, a declarat Neluțu Varga, la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Observator
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”
Fanatik.ro
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun”
13:01
Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas
12:40
Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap”
12:25
Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare
12:22
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc”
11:49
NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul
11:31
Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu
Vezi toate știrile
1 Are 50 milioane de euro în cont, dar pe masă are muşama “ca la sat”. De ce sportivul de top stă tot cu părinţii 2 Fotbalist din România, transferat în Serie A pentru 7 milioane de euro. Giovanni Becali poartă negocierile 3 Crimă şocantă în faţa stadionului Da Luz! Liderul ultraşilor Benficăi a fost împuşcat în cap! 4 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 5 Ce s-a întâmplat pentru Denis Drăguş în minutul 65 al partidei Eyupspor – Karagumruk 6 Afacerea care l-a ruinat pe Ciprian Marica. Cum a risipit 2 milioane de euro: “Investiții prost făcute”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor