Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: "Au crezut dușmanii că murim?" - Antena Sport

Neluțu Varga a venit cu o veste uriașă înaintea meciului dintre CFR Cluj și Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunțat că echipa a scăpat de datorii, ceea ce înseamnă că CFR Cluj nu mai riscă să fie depunctată.

Clujenii riscau să piardă puncte în clasament din cauza unor restanțe salariale către mai mulți jucători. Mai mulți fotbaliști au refuzat în primă fază plățile eșalonate propuse de club, dar se pare că lucrurile s-au rezolvat.

Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid! A plătit datoriile, iar echipa a scăpat de depunctare

Marele anunț a fost făcut chiar de către Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, care a anunțat că a plătit tot ce era de plătit și că nu se mai pune problema unei depunctări în acest moment. De asemenea, șeful echipei din Gruia a avut un mesaj și pentru cei care se bucurau de situația în care se afla CFR Cluj:

“Am plătit tot ce era de plătit pentru monitorizare ca să scăpăm de depunctare. Era vorba de o sumă de 1,34 milioane de euro. A fost o chestiune de timp pentru a mă încadra cu plățile.

A fost o perioadă mai grea în ultimul timp, dar asta nu a însemna că murim. Păi, ce, au crezut dușmanii că murim?”, a declarat Neluțu Varga, la fanatik.ro.