Marius Şumudică a anunţat cu ce echipă semnează: "M-am înțeles" - Antena Sport

Marius Șumudică a anunţat oficial ce echipă va prelua din ianuarie. Fostul antrenor al Rapidului a ajuns la un acord cu Yunnan Yukun, formaţie din China la care evoluează doi români, Alexandru Ioniță și Andrei Burcă.

„Eu sunt înțeles cu o echipă din China”, a confirmat Marius Șumudică, pentru GSP.ro. Formaţia din China, Yunnan, e acum pe locul 10 în campionat, după 26 de etape. Sezonul se va termina în decembrie, urmând ca Şumudică să fie prezentat atunci de conducerea clubului. Şumudică spune că e pregătit să se adapteze pentru viaţa din China, mai ales că Ioniţă şi Burcă i-au făcut recomandări bune legate de oraşul Yunnan: “E un oraș frumos, am vorbit cu Burcă, cu Ioniță. Mi-au trimis niște clipuri video din care mi-am dat seama de nivelul de trai, condiții senzaționale, infrastructură”.

Ce salariu va avea Marius Şumudică în China?

Cât priveşte banii pe care urmează să-i câştige, Şumudică spune că salariul este unul peste nivelul Ligii 1. “Mult peste ce înseamnă România, un contract bun care îmi este onorat, având în vedere că eu, ca antrenor, vreau să lucrez cu același staff. Niciodată nu mi-am lăsat staff-ul. E greu să te duci într-o țară și să-ți accepte 5 colaboratori. E greu. Unii strâmbă din nas, zic „avem preparatorul nostru fizic”, alții „avem antrenorul nostru cu portarii”. Alții zic „de ce îți trebuie doi asistenți?”, alții „ de ce îți trebuie doi analiști la fazele fixe?”. Eu am 5 oameni care stau după mine. Nu pleacă nici ei. Le-a fost bine și există chimie între noi”, a mai spus Şumudică pentru gsp.ro.