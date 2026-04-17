Nicolae Dică, pregătit să revină în Liga 1! Oferta surpriză primită. Anunţul făcut

Nicolae Dică e liber de contract după ce s-a despărţit de Concordia Chiajna în septembrie 2025. Antrenorul de 45 de ani e pregătit însă să revină în Liga 1.

Recent, fostul internaţional român a primit o ofertă de a deveni noul director sportiv al unui club de Liga 1. Chiar dacă nu a dezvăluit numele echipei, Dică susţine că se gândeşte mult la cariera de antrenor.

”Da, dacă nu se poate cu antrenoratul, e posibil să merg pe partea asta de director sportiv. Și chiar am avut o ofertă în acest sens din prima ligă. Dar am spus că vreau să continui acum ca antrenor. Îmi doresc prea mult să reușesc ca antrenor, să fiu mereu acolo în iarbă, să fiu cu jucătorii.

Sută la sută nu sunt mulțumit. Adică sunt mulțumit doar de prima parte, până la al doilea mandat la FCSB, când am calificat echipa în grupele europene după mulți ani. Apoi, după acea perioadă – nu sunt mulțumit. Îmi doream mai mult, dar consider că am învățat din lucrurile care mi s-au întâmplat”, a spus Dică, citat de digisport.ro.

FC Argeș, FCSB, CS Mioveni, FCU Craiova, FC Volunari și Concordia Chiajna sunt echipele antrenate în carieră de Nicolae Dică. Mai mult, el a fost şi secundul lui Mirel Rădoi şa FCSB şi la naţională.