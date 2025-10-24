Nicolae Dică sare în apărarea lui Denis Alibec: "Asta e clar". Antrenorul a dat uitării scandalul cu atacantul - Antena Sport

Denis Alibec se află într-o situație deloc plăcută la FCSB, acolo unde nu dă randament după ce a revenit la echipă în această vară. Recent, s-a scris inclusiv despre dorința atacantului de a pleca de la echipă în iarnă, după ce a intrat în conflict cu suporterii roș-albaștri după eșecul cu Metaloglobus, iar Nicolae Dică a ținut să comenteze pe seama situației jucătorului de 34 de ani.
Fostul fotbalist de referință al echipei patronate de Gigi Becali a sărit în apărarea lui Alibec și le-a cerut fanilor să aibă răbdare în privința sa. În ceea ce privește posibila pleare a atacantului la altă echipă, Dică s-a ferit să dea un răspuns și a mutat responsabilitatea strict pe umerii jucătorului.
Nicolae Dică are încredere în continuare în Alibec
Dică a venit cu o serie de calități pe care le are fotbalistul venit în vară de la Farul și s-a arătat convins de calitatea pe care o are. Când a vorbit de posibila despărțire dintre cele două tabere, fostul decar al clubului care se numea la momentul respectiv Steaua a vorbit despre nevoia lui Alibec de a avea cât mai multe minute.
“Alibec este un jucător de moral, foarte valoros. El are nevoie de minute ca să dea randament. Se pliază foarte bine pentru o echipă de contraatac, care are spații. Este tehnic, are o viteză bună și așa își poate pune calitățile în slujba echipei. Dacă va avea mai mult timp la dispoziție, atunci va reuși. Are calitate, asta este clar.
(n.r. dacă ar fi o variantă să plece în iarnă) Nu știu, el știe cel mai bine ce vrea să facă și ce este acolo. Dacă își dorește să joace mai mult.. Este bine să joace, are o vârstă și nu este ușor să stai pe bancă“, a spus fostul antrenor de la FCSB, potrivit digisport.ro.
Între timp, conflictul inițial dintre Alibec și suporterii FCSB-ului s-a “șters” după meciul din Europa League cu Bologna. Cele două tabere au făcut pace, atacantul primit și un fular al echipei.
Sub comanda lui Dică la FCSB, Alibec a adunat 27 de meciuri, trei goluri și șase pase decisive. Înainte să plece de la roș-albaștri, atacantul a intrat într-un conflict la antrenament cu antrenorul său, căruia i-a spus că e o “pușcărie” de antrenor, printre altele. Din acel moment, Alibec nu a mai fost un om de bază la echipă și a plecat în cele din urmă.
